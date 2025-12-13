Frentes infinitos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

May Mariño

Se multiplican los frentes a Pedro Sánchez. Casos de corrupción a los que le salen aristas. Y van uniendo personajes y tramas.

Casos de abusos sexuales por varios puntos del país, en distintas federaciones socialistas, que asquean a propios y ajenos, y que van contra el alma del PSOE, el feminismo.

Frentes que a su vez está despertando el cobro de rencillas pasadas por los movimientos de los que fueron los hombres del presidente y que ahora son los protagonistas de informaciones que “avergüenzan” entre las filas socialistas.

Es todo asqueroso, dañino, pero, además, está demostrando que no hay nadie al frente”, lamentaba un alto dirigente socialista.Algunos señalan directamente a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desaparecida del foco mediático. Otros miran también hacia la vicepresidenta María Jesús Montero, que juega con veinteplatillos a la vez y con la gorra de candidata cada vez más presente.

Aunque hay quien intenta combatir el desánimo y la situación declive, porque todo se produce todo en mitad de un clima de inestabilidad política en el que, señalan, el presidente debe estar en encarrilar la legislatura y en buscar un rumbo que, dicen, todavía no ha hallado para aguntar hasta 2027.

Además hay fuego amigo, veremos quién se termina quemando, y el daño que sufren las siglas ante el ciclo electoral que comienza.

