El congreso de ERC en Barcelona aprueba la comisión electoral para las municipales con un amplio apoyo

El congreso regional de la Federación de Esquerra en Barcelona ha iniciado este sábado el proceso de preparación de las próximas elecciones municipales. Según un comunicado, ha aprobado la comisión electoral para los comicios de 2027 con un 80% de los votos: 147 votos a favor, 28 en contra, 8 en blanco y 1 nulo. El congreso también ha aprobado el informe de la presidencia, el cierre económico provisional de la federación correspondiente a 2025 y el presupuesto para 2026.

Así, el 27 de febrero de 2026 se celebrará la jornada electoral para elegir a la persona candidata a la alcaldía por ERC en las municipales de Barcelona de 2027, y al día siguiente tendrá lugar el congreso de ratificación de la cabeza de lista.

Dicha ratificación del calendario establecido llega después de que esta semana la Comisión de Garantías de Esquerra, el órgano que gestiona los conflictos internos del partido, rechazara el recurso que presentaron los sectores críticos de la organización con el que buscaban impugnarlo.

El pasado 21 de noviembre se abrió una nueva crisis en la federación de ERC en Barcelona, cuando más de la mitad de los miembros de su núcleo duro decidieron dimitir por sorpresa, lo que supuso el enésimo pulso de los sectores críticos de la formación contra la dirección del partido que lidera Oriol Junqueras un año después de las primarias. Fruto de esas dimisiones, la dirección formó una gestora para dirigir la organización en la ciudad hasta la elección de un nuevo líder.

Fue justamente la constitución de esa gestora la que agudizó el malestar de los críticos, porque consideran que se extralimita en sus funciones y que hay incumplimientos flagrantes" del reglamento interno del partido. La intención del recurso presentado era frenar la fecha del congreso regional para elegir nuevo líder (17 de abril) y también contra la fecha de las primarias para elegir el próximo candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona (27 de febrero), pero que se mantendrán tras el rechazo del recurso y la ratificación este sábado por parte del congreso de la Federación.