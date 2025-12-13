Consejo nacional
Los Comuns ven "dudas" en Illa para mantener la rebaja del transporte público: "Podría llegar a subir los precios"
Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción
Nuevo aviso de los Comuns al president Salvador Illa, en esta ocasión, por el precio del transporte público. La líder de la formación en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este sábado de que el jefe de Generalitat tiene "dudas" sobre si mantener la rebaja del 50% en el importe de los títulos habituales durante todo el 2026. "Está dudando, se lo está pensando, no lo tiene claro, y hasta podría llegar a subir los precios", ha alertado Albiach, que le ha exigido "contundencia y firmeza" y esta "al lado" de la ciudadanía.
Así se ha expresado durante la celebración del consejo nacional del partido, antes de que la semana que viene se vote una moción de ERC en el Parlament que justamente reclama mantener la reducción de los precios. La propuesta no tiene carácter vinculante, pero servirá para conocer el posicionamiento del PSC y del Govern sobre la cuestión, mientras siguen las negociaciones entre los socios -tanto republicanos como Comuns- y el Ejecutivo. En este sentido, Albiach ha avisodo a Illa de que no bastan las "medias tintas" ni "arrastrar los pies".
De no mantenerse la rebaja, el coste de la T-Usual se incrementaría en 20 euros al mes y los abonos mensuales de Rodalies hasta 50 euros. Por ahora, la Generalitat solo garantiza la bonificación de la T-Jove. "Mi compromiso es seguir bonificando los transportes públicos y mejorarlos, pero haremos números y los explicaremos. Tendremos una dirección razonable. Sería muy fácil venir aquí y decir: 'Todo gratis', pero no puedo hacerlo", reconoció el president de la Generalitat la semana pasada durante la sesión de control parlamentaria.
Con esta afirmación, el president dejó entrever que las inversiones que se están realizando -y que deberán seguir realizándose- en la red ferroviaria requieren de una subida de tarifas. Sin embargo, el Govern está a la espera de la negociación con el Ministerio de Transportes para tomar la decisión definitiva.
Los Comuns aseguran que si no se mantiene la rebaja del 50% del coste de los abonos, no piensan a sentarse a negociar los presupuestos de 2026. La única subida que admiten es la correspondiente al IPC. "No se puede hablar de presupuestos sociales si se cargan los abonos. Si lo hacen, no nos sentaremos a hablar de presupuestos", afirmaron en la Cámara catalana.
