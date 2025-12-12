El PSdeG necesita a Tomé

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sabía ya el martes que iba a estallar el escándalo de José Tomé, pues desde el programa Código 10 le pidieron su valoración. Esa misma tarde, en un acto en Madrid, comentó con algún cercano y colaborador la que se venía encima; aun así el miércoles por la mañana pidió «tiempo» a Ferraz, cuando desde la dirección nacional del PSOE le apremiaban para cerrar el escándalo.

No podía haber demoras como con el caso de Francisco Salazar, asesor de la Presidencia del Gobierno de España y denunciado por varias trabajadoras de presunto acoso sexual. El pedigrí feminista del PSOE está en peligro y hay que retener al voto de las mujeres.

¿Por qué pidió tiempo Besteiro? Porque tenía que conciliar las exigencias de Madrid con los intereses gallegos. Estaba en riesgo el control de la Diputación de Lugo, una de las dos que preside el PSdeG. De ahí salió «un amaño» que permitió salvar la cara al socialismo, pero no contenta a nadie y permite al PP seguir hurgando en la herida.

El PSOE exigía que Tomé dejara la presidencia de la Diputación de Lugo, el mando del PSOE lucense y la alcaldía de Monforte y también su acta como diputado provincial, pero solo logró que el veterano dirigente renunciara a la militancia, a seguir controlando el partido en la provincia y a la presidencia de la Diputación. Mantiene la alcaldía y su acta como diputado provincial. En consecuencia, se convierte en clave para que el PSOE retenga el ente provincial porque la mayoría absoluta es solo por un escaño.

Costó. Tomé dio una rueda de prensa el martes por la mañana negando las acusaciones y aferrándose a sus cargos. Obligó a Besteiro a suspender su agenda y emplearse a fondo. Finalmente Tomé se comprometió, según fuentes socialistas, «a votar siempre con el PSOE en la diputación», y por eso los socialistas aflojaron la presión sobre su persona.

Si insistían en exigirle el acta de concejal y diputado provincial podía declararse en rebeldía y paralizar la gestión de la Diputación, e incluso ofrecérsela en bandeja al PP. Por eso, cuando Tomé anunció que dejaba el partido, que renunciaba a la dirección provincial de la formación socialista y a la presidencia del ente provincial, en el PSdeG se dieron por satisfechos.

«Es lo que tenía que hacer. Es lo que debía de hacer y es lo que le ha exigido este partido que hiciese, debiendo acompañarlo con la entrega de sus actas», valoró la dirección gallega en un comunicado de prensa, sin afearle que retenía las actas.

En cambio, el comunicado del PSOE fue diferente: «Tras su renuncia a continuar al frente de su cargo como presidente de la Diputación de Lugo, el PSOE le exige que entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos». El PSdeG se aparta de Tomé, pero sigue contando con él, es más, lo necesita.

Inquietud

Los socialistas se mantienen en vilo porque desconocen si la crisis está cerrada. La inquietud reina en las filas del PSOE gallego. El programa de Cuatro destapó que varias denunciantes en el canal interno de denuncias del PSOE habrían asegurado que José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez, secretaria de Organización del PSdeG, y Pilar García, número dos del PSOE lucense, habían sido informados del acoso sexual sufrido.

Es más, en el programa, cuando emiten las declaraciones de los tres dirigentes negando saber algo, el conductor asegura haber tenido acceso a guasaps y audios que demostrarían que ellos sí sabían y no habían hecho nada. ¿Terminarán haciéndose públicos en una nueva emisión de Código diez, el próximo martes? Si es así, el escándalo Tomé sumará nuevas víctimas, temen en el PSdeG.

Las mismas voces no entienden cómo el día después de estallar la crisis, la dirección tardó tanto en salir a hablar, dejando que el relato durante la mañana y buena parte de la tarde lo marcaran otros. El PPdeG, pidiendo que el PSdeG lleve a Fiscalía las denuncias contra Tomé o el BNG exigiendo que el político lucense renuncie al acta en la Diputación. A las siete de la tarde, Besteiro enviaba una carta a la militancia.