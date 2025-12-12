Nogueras insta a ERC a aliarse con Junts para "forzar" a Sánchez: "Si los 14 nos plantamos, hará más concesiones"

"Si la energía y la fuerza que algunos gastan en insultarnos o en atacarnos la dedicaran a exigir al Gobierno español, seguramente muchas cosas cambiarían". Así se ha respondido la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, a las críticas de su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, que este jueves acusó a los posconvergentes de "hacer daño" a Catalunya por tumbar la senda de déficit.

En una entrevista en La 2, Nogueras ha instado a los republicanos a sumar esfuerzos con su partido para plantarse ante Pedro Sánchez y aprovechar la debilidad del PSOE para conseguir más en las negociaciones. Así, ha asegurado Nogueras, su fuerza sería de "14 diputados" y no solo de 7, que son los que tiene Junts en el Congreso, para aprovechar conjuntamente la "debilidad" del Gobierno para "forzarles a hacer concesiones que hasta ahora nunca se habían abierto a acordar".

"Esta degradación del sistema político español tenemos que convertirla en una oportunidad. Esta debilidad del Gobierno hay que convertirla en una fortaleza", ha subrayado. A su juicio, esta debilidad puede ser una "oportunidad histórica" para el independentismo. Entre estas concesiones, Nogueras ha mencionado el reconocimiento nacional de Catalunya, un "avance" que debe ir "en paralelo a lo que para ellos [el Gobierno] es una semana negra".

Sin negociación con el PSOE

La líder de los posconvergentes en Madrid también ha aprovechado por desmentir que haya negociaciones abiertas con líderes socialistas después de la ruptura y ha asegurado que hay "cero posibilidades" de que su formación apruebe los presupuestos de Sánchez. "Si no hay techo de gasto, no están los votos para aprobar unos presupuestos", ha explicado.

Sobre el cálculo de Hacienda, que estima que Catalunya perderá 1.000 millones de euros de margen de endeudamiento para el período 2026-2028 con el voto contrario de Junts a este primer paso de los presupuestos, Nogueras ha asegurado que tendrían que haber sido 8.000 millones y no 1.000 millones. "Hemos normalizado que nos tomen el pelo, hay una manera diferente de relacionarnos con el Gobierno", ha rematado.