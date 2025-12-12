El líder del PSdeG conocía desde octubre por una tercera persona un caso de acoso sexual por parte de Tomé

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, admite ahora que conocía desde octubre un caso de acoso sexual a una mujer, cuya identidad desconoce, por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. No era el único. También la secretaria de Organización socialista, Lara Méndez, y la secretaria de Organización de Lugo, Pilar García, estaban al tanto. Fue una tercera persona, conocedora de los hechos, la que se reunió hasta en cuatro ocasiones entre octubre y noviembre con Besteiro, Méndez y García.

"La escuchamos y animamos a denunciar", explicó esta tarde el líder del PSdeG. Según explicó, fue él mismo quien se reunió con esta tercera persona una primera vez. Tras el encuentro se pusieron en contacto con José Tomé, quién negó los hechos. Después hubo otra reunión con Lara Méndez y dos más con Pilar García. Se volvió a hablar con el presidente de la Diputación, que, por segunda vez, negó los hechos.

Besteiro dejó claro que "nunca miraron para otro lado" y que "nunca jamás se reunió con ninguna víctima". De hecho, aseguró que ignora quién es la afectada porque no tiene acceso al canal interno de denuncias del PSOE, que garantiza el completo anonimato de las víctimas. Por lo tanto, tampoco sabe si la denuncia presentada se corresponde con el caso del que él tuvo conocimiento.

Pero, si conocía los hechos ¿por qué no actuó? Porque, a diferencia de lo que ocurre con un caso de malos tratos, defiende que ellos solo podían actuar si la víctima "está de acuerdo en poner una denuncia". "Es su derecho, debe respetarse la voluntad de la víctima", alega.

Y una vez supieron que la denuncia se había formalizado, Besteiro defiende que actuaron "con rapidez y contundencia".