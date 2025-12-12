Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

'Me too' en el PSOE

El líder del PSdeG conocía desde octubre por una tercera persona un caso de acoso sexual por parte de Tomé

José Ramón Gómez Besteiro defiende que no actuó antes porque debían "respetar" la voluntad de la víctima que es la única que puede denunciar

José Ramón Gómez Besteiro, en la rueda de prensa ofrecida en la tarde de este viernes por el caso Tomé.

José Ramón Gómez Besteiro, en la rueda de prensa ofrecida en la tarde de este viernes por el caso Tomé. / Xoán Álvarez

Paula Pérez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiroadmite ahora que conocía desde octubre un caso de acoso sexual a una mujer, cuya identidad desconoce, por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. No era el único. También la secretaria de Organización socialista, Lara Méndez, y la secretaria de Organización de Lugo, Pilar García, estaban al tanto. Fue una tercera persona, conocedora de los hechos, la que se reunió hasta en cuatro ocasiones entre octubre y noviembre con Besteiro, Méndez y García.

"La escuchamos y animamos a denunciar", explicó esta tarde el líder del PSdeG. Según explicó, fue él mismo quien se reunió con esta tercera persona una primera vez. Tras el encuentro se pusieron en contacto con José Tomé, quién negó los hechos. Después hubo otra reunión con Lara Méndez y dos más con Pilar García. Se volvió a hablar con el presidente de la Diputación, que, por segunda vez, negó los hechos.

Besteiro dejó claro que "nunca miraron para otro lado" y que "nunca jamás se reunió con ninguna víctima". De hecho, aseguró que ignora quién es la afectada porque no tiene acceso al canal interno de denuncias del PSOE, que garantiza el completo anonimato de las víctimas. Por lo tanto, tampoco sabe si la denuncia presentada se corresponde con el caso del que él tuvo conocimiento.

Pero, si conocía los hechos ¿por qué no actuó? Porque, a diferencia de lo que ocurre con un caso de malos tratos, defiende que ellos solo podían actuar si la víctima "está de acuerdo en poner una denuncia". "Es su derecho, debe respetarse la voluntad de la víctima", alega.

Y una vez supieron que la denuncia se había formalizado, Besteiro defiende que actuaron "con rapidez y contundencia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
  3. El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
  4. Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
  5. Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
  6. España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
  7. El CIS publica su última encuesta del año en plena crisis del PSOE y la campaña en Extremadura
  8. El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”

Pilar Bernabé, sobre los casos de acoso en el PSOE: "Hay un antes y un después para el partido"

Pilar Bernabé, sobre los casos de acoso en el PSOE: "Hay un antes y un después para el partido"

Pilar Alegría dejará el ministerio y la portavocía del Gobierno antes de Nochebuena: "Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto"

Pilar Alegría dejará el ministerio y la portavocía del Gobierno antes de Nochebuena: "Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto"

Dimite la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

Dimite la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

El líder del PSdeG conocía desde octubre por una tercera persona un caso de acoso sexual por parte de Tomé

El líder del PSdeG conocía desde octubre por una tercera persona un caso de acoso sexual por parte de Tomé

Dimite el alcalde socialista de la localidad cordobesa de Belalcázar, señalado por acoso sexual

Dimite el alcalde socialista de la localidad cordobesa de Belalcázar, señalado por acoso sexual

Illa llena su agenda de citas con alcaldes para custodiar los municipios y vincularlos a la obra del Govern

Illa llena su agenda de citas con alcaldes para custodiar los municipios y vincularlos a la obra del Govern

Juan Carlos y Sofía felicitan juntos la Navidad con una foto de los perros de la reina emérita

Juan Carlos y Sofía felicitan juntos la Navidad con una foto de los perros de la reina emérita

El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes

El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes