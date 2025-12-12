Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOELeire DíezElecciones AragónEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
Corrupción

Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual

Cerdán y Ábalos

Cerdán y Ábalos / EFE

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Juan José Fernández

Madrid
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:

