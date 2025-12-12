Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual

Las detenciones del caso Plus Ultra no tienen relación con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso

Aunque coincidente en el tiempo, la investigación abierta sobre la empresa Plus Ultra es diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que fue detenida ayer junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso ante sospechas de irregularidades en contratos públicos. Dentro de la investigación a Plus Ultra, varios agentes de la Policía Nacional han acudido este jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y, de momento, bajo secreto de sumario. Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros durante la pandemia. La jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "carecían de capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían "agotado el plazo de 12 meses previsto" para el desarrollo de las pesquisas.