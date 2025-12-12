En Directo
Corrupción
Corrupción en el PSOE, en directo | Última hora de la UCO, Leire Díez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y los casos de acoso sexual
La corrupción castiga al PSOE en las últimas semanas y casos como el de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y la trama de los hidrocarburos tensan las estructuras territoriales del partido, a la espera del plebiscito de las elecciones extremeñas. Este mismo jueves, la UCO detuvo a Antxón Alonso tras los arrestos de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, y además Anticorrupción puso el foco en Plus Ultra. Además, hoy se conocerá un nuevo CIS.
EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora y todas las claves de estos episodios de corrupción:
La UCO registra un bar en Sevilla por su posible vinculación con el expresidente de SEPI
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han registrado un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, quien permanece detenido este jueves por la Guardia Civil en una operación por contratos públicos bajo sospecha. Además de Fernández fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar.
Ángeles Vázquez
La trama de hidrocarburos de Aldama empleó un millón de euros para comprar su licencia a Ábalos y Koldo: "Lo tengo fácil jajaja"
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe al juez del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que concluye que el socio del comisionista Víctor de Aldama y propietario de Villafuel, Claudio Rivas, generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones euros durante los años 2021 y 2002 de los que destinó aproximadamente un millón a comprar voluntades políticas. Más información, aquí.
Ángeles Vázquez
Tras comprar un chalé para Ábalos, los socios de Aldama comentan: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"
El comisionista Víctor de Aldama y sus socios en la trama de hidrocarburos investigada tenían claro para qué pagaban. Justo después de comprar el chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), que pusieron a disposición del entonces ministro José Luis Ábalos, y conseguir la licencia para que su empresa, Villafuel, pueda actuar como operador comentan entre ellos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Más información, aquí.
La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de Transportes, Industria y Transición Ecológica
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico. En un informe, la UCO describe "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".
La UCO cree que el socio de Aldama destinó un millón a comprar la "voluntad" de Ábalos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el presunto socio del empresario Víctor de Aldama en la trama de fraude de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del exministro José Luis Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió. En un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este jueves, los investigadores exponen cómo Claudio Rivas, presunto "máximo dirigente" de la trama, pidió a Aldama que intercediese para "obtener la influencia" de Ábalos, ahora en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.
Las detenciones del caso Plus Ultra no tienen relación con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso
Aunque coincidente en el tiempo, la investigación abierta sobre la empresa Plus Ultra es diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez, que fue detenida ayer junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso ante sospechas de irregularidades en contratos públicos. Dentro de la investigación a Plus Ultra, varios agentes de la Policía Nacional han acudido este jueves a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y, de momento, bajo secreto de sumario. Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros durante la pandemia. La jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "carecían de capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían "agotado el plazo de 12 meses previsto" para el desarrollo de las pesquisas.
Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.
La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede central de Forestalia en Zaragoza durante seis horas y ha sido pasadas las 15.30 horas cuando varios agentes han abandonado el edificio. Esta actuación se enmarca en la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Montero, sobre el expresidente de la SEPI: "No tengo ningún contacto y no sé lo que estaba haciendo este señor"
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló este jueves sobre el expresidente de la SEPI Vicente Fernández que no tiene "ningún contacto" con él y, por tanto, no sabe "qué estaba haciendo este señor". Así lo afirmó Montero en unas declaraciones a su entrada al Congreso, en las que afirmó que no tiene "ningún contacto con este señor desde que salió" y añadió que Fernández, quien este miércoles fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "estuvo escasamente un año y pico en SEPI y hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despachan y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor".
Morant afirma que le "da igual" lo que diga Leire Díez: "El PSOE ha expulsado a esta señora de la militancia"
La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha recalcado que le "da igual" lo que diga la exmilitante socialista Leire Díaz, quien "se tendrá que someter a la justicia" tras su detención en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. "Lo que diga Leire Díez me da igual. El Partido Socialista ha expulsado a esta señora de la militancia y, por tanto, como partido no tenemos nada que decir. Y la señora Leire Díez y el resto de detenidos se tendrán que someter a la justicia", ha manifestado, y ha rechazado hacer más valoraciones al respecto porque "está bajo secreto" judicial.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
- El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”
- Crisis en Aliança Catalana: militantes de Berga libran un pulso a la dirección de Sílvia Orriols
- Estas son las pruebas con las que el Supremo ha condenado al fiscal general