Juanma Moreno elogia en Barcelona el “respeto institucional” de Illa y la mejora de las relaciones entre Catalunya y Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido este viernes sentir “un punto de simpatía” hacia el president de la Generalitat, Salvador Illa, y ha destacado el “respeto institucional” que, a su juicio, mantiene hacia Andalucía, en contraste con la etapa del independentismo al frente del Govern.

Moreno ha hecho estas declaraciones en Barcelona, durante la presentación de su libro ‘Manual de convivencia. La vía andaluza’, en un acto celebrado en el Cercle d’Economia y conducido por la periodista Dayana García. Según ha subrayado, Illa ha “recuperado” una relación que, ha dicho, fue prácticamente inexistente en los años en los que Catalunya estuvo gobernada por fuerzas independentistas.

“La relación entre Catalunya y Andalucía ha cambiado a mejor”, ha afirmado el dirigente popular, aun reconociendo que sus palabras podrían “incordiar” a algunos dirigentes catalanes de su propio partido. En tono distendido, Moreno ha añadido que, si fuera catalán, no votaría a Illa, sino al PPC.

Mejora del clima político

Nacido en Barcelona, donde residían sus padres, Moreno ha tirado de humor para referirse a su vínculo personal con Catalunya y ha asegurado, entre risas, que los catalanes “sí tienen sentido del humor”, aunque a veces esté “escondido”. Como ejemplo, ha recordado expresiones en catalán que le decía su padre, como “Nene, tanca la porta”.

Al acto han asistido varios dirigentes del PP catalán, entre ellos el portavoz del partido en el Parlament, Juan Fernández; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el secretario general de la formación, Santi Rodríguez.

Antes de la presentación del libro, Moreno se ha reunido con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en la sede de la patronal catalana. Ambos han valorado el “momento positivo” de las relaciones económicas entre Catalunya y Andalucía y las oportunidades que se abren en distintos ámbitos, según han señalado tanto Foment como la Junta de Andalucía.

El encuentro, que se ha producido tras una reunión con un grupo de empresarios catalanes, ha sido calificado por Moreno como “fructífero y cercano”. En un mensaje en la red social X, el presidente andaluz ha asegurado que abordaron el crecimiento económico y las medidas impulsadas en Andalucía para apoyar a las empresas. “Seguimos estrechando la amistad con Catalunya y su sector empresarial”, ha escrito.