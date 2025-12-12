Encuentro en Barcelona
Juanma Moreno elogia en Barcelona el “respeto institucional” de Illa y la mejora de las relaciones entre Catalunya y Andalucía
El presidente andaluz afirma en la capital catalana que la relación bilateral ha mejorado tras la etapa del independentismo y subraya el tono institucional del actual Govern
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido este viernes sentir “un punto de simpatía” hacia el president de la Generalitat, Salvador Illa, y ha destacado el “respeto institucional” que, a su juicio, mantiene hacia Andalucía, en contraste con la etapa del independentismo al frente del Govern.
Moreno ha hecho estas declaraciones en Barcelona, durante la presentación de su libro ‘Manual de convivencia. La vía andaluza’, en un acto celebrado en el Cercle d’Economia y conducido por la periodista Dayana García. Según ha subrayado, Illa ha “recuperado” una relación que, ha dicho, fue prácticamente inexistente en los años en los que Catalunya estuvo gobernada por fuerzas independentistas.
“La relación entre Catalunya y Andalucía ha cambiado a mejor”, ha afirmado el dirigente popular, aun reconociendo que sus palabras podrían “incordiar” a algunos dirigentes catalanes de su propio partido. En tono distendido, Moreno ha añadido que, si fuera catalán, no votaría a Illa, sino al PPC.
Mejora del clima político
Nacido en Barcelona, donde residían sus padres, Moreno ha tirado de humor para referirse a su vínculo personal con Catalunya y ha asegurado, entre risas, que los catalanes “sí tienen sentido del humor”, aunque a veces esté “escondido”. Como ejemplo, ha recordado expresiones en catalán que le decía su padre, como “Nene, tanca la porta”.
Al acto han asistido varios dirigentes del PP catalán, entre ellos el portavoz del partido en el Parlament, Juan Fernández; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el secretario general de la formación, Santi Rodríguez.
Antes de la presentación del libro, Moreno se ha reunido con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en la sede de la patronal catalana. Ambos han valorado el “momento positivo” de las relaciones económicas entre Catalunya y Andalucía y las oportunidades que se abren en distintos ámbitos, según han señalado tanto Foment como la Junta de Andalucía.
El encuentro, que se ha producido tras una reunión con un grupo de empresarios catalanes, ha sido calificado por Moreno como “fructífero y cercano”. En un mensaje en la red social X, el presidente andaluz ha asegurado que abordaron el crecimiento económico y las medidas impulsadas en Andalucía para apoyar a las empresas. “Seguimos estrechando la amistad con Catalunya y su sector empresarial”, ha escrito.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
- España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
- El CIS publica su última encuesta del año en plena crisis del PSOE y la campaña en Extremadura
- El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”