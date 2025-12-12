El Govern levantará el lunes las restricciones en el segundo perímetro del foco de peste porcina africana

El Govern de la Generalitat ha comunicado a los municipios del segundo perímetro de protección del brote de la peste porcina africana que a partir del lunes se levantarán las restricciones y que los vecinos podrán ya acceder a los espacios naturales a pasear o a correr siempre y cuando no sean actividades de concurrencia masiva. No obstante, se mantendrá la prohibición de entrada en el radio de seis kilómetros alrededor del punto de Collserola en el que se ha detectado el foco, que incluye 12 municipios en los que todavía se mantendrá el confinamiento.

No hay, según fuentes del Govern, una fecha en el horizonte para poner fin al radio perimetrado más cercano al brote, pero argumentan que el hecho de que todos los positivos -hasta ahora, 16- se hayan producido en esa área y que, por lo tanto, no se hayan detectado contagios fuera de ella, posibilita que se flexibilicen las restricciones que afectaban a hasta 91 municipios. "No podemos bajar la guardia", aseguran desde el Executiu, y añaden que hay que tener en cuenta los precedentes en otros países y que estos aconsejan alargar la prohibición de acceder a ese radio.

Reunión con los alcaldes

Durante la reunión con los alcaldes, la segunda que se celebra en una semana, presidida por el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha dejado claro que la Generalitat, que declaró el martes la emergencia para agilizar las medidas de contención, mantendrá el dispositivo de vigilancia que incluye a 700 efectivos, así como el operativo policial a escala local.

Justo este viernes, los Agents Rurals han iniciado la captura de jabalís en esa segunda corona de protección en la que se levantarán las restricciones a partir del lunes. El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha explicitado que el propósito es reducir a la mitad la población de jabalís en Catalunya. Hasta ahora, el Executiu ha aprobado un plan de ayudas dotado de 20 millones de euros para compensar a los afectados, principalmente granjas.

En el encuentro con los alcaldes, que ha durado unos 45 minutos, el president Illa ha agradecido a los responsables de los ayuntamientos que se hayan alineado con la estrategia desplegada desde el Govern para encapsular la zona y comunicar bien la situación a los vecinos con el objetivo de evitar un escenario de mayor gravedad a nivel sanitario y económico.

Sobre el origen del brote, tanto el president como el conseller Ordeig, mantienen que "no se puede descartar ninguna hipótesis" y que la investigación sigue en marcha. Será el lunes cuando el comité de expertos presentarán un primer informe. En todo caso, el compromiso que ha asumido el Govern es el de "informar en tiempo real" a los alcaldes cuando se disponga de datos confirmados