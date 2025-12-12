El Gobierno inaugura una "cúpula itinerante" en Lleida por los 50 años de la muerte de Franco

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha inaugurado este viernes una "cúpula itinerante de memoria democrática" en Lleida, que recorrerá hasta el 19 de diciembre distintos espacios de la ciudad, en el que será el último acto del Gobierno en Catalunya para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

La cúpula, bajo el nombre 'De la foscor a la llum' ('De la oscuridad a la luz'), tiene 6 metros de diámetro y 3 de altura y proyectará en su interior un audiovisual de 10 minutos con imágenes, sonidos y música que explicarán el recorrido histórico desde la Segunda República hasta la Transición, pasando por la Guerra Civil y la dictadura, ha informado en un comunicado la delegación del Gobierno.

Prieto ha señalado la importancia de esta acción y de defender la memoria democrática "en momentos en que la oscuridad vuelve a llamar a la puerta, con mensajes de odio que recuerdan tiempos pasados".

Ha afirmado que es una acción dirigida principalmente al público joven, que no vivió la dictadura, pero que, según él, están sometidos a otra dictadura más sigilosa y peligrosa, la dictadura del algoritmo, porque "amplifican discursos simplistas y falsedades".

El delegado ha añadido que este tipo de acciones son una deuda con la verdad y las víctimas de la guerra y la dictadura, pero que no se impulsan con resentimiento ni voluntad de reabrir heridas: "Recordar es democracia, es evitar que vuelvan los tiempos de oscuridad".