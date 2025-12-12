Memoria democrática
El Gobierno inaugura una "cúpula itinerante" en Lleida por los 50 años de la muerte de Franco
El Gobierno conmemora la muerte de Franco con seis actos en Catalunya: "Aquí se vivió con especial intensidad la represión"
El Gobierno alerta de que la desinformación y la falta de vivienda son una "amenaza" para la Constitución
Diálogo entre represaliadas por el franquismo y adolescentes: "La censura no solo prohibiría 'Élite', también 'Bob Esponja'"
El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha inaugurado este viernes una "cúpula itinerante de memoria democrática" en Lleida, que recorrerá hasta el 19 de diciembre distintos espacios de la ciudad, en el que será el último acto del Gobierno en Catalunya para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.
La cúpula, bajo el nombre 'De la foscor a la llum' ('De la oscuridad a la luz'), tiene 6 metros de diámetro y 3 de altura y proyectará en su interior un audiovisual de 10 minutos con imágenes, sonidos y música que explicarán el recorrido histórico desde la Segunda República hasta la Transición, pasando por la Guerra Civil y la dictadura, ha informado en un comunicado la delegación del Gobierno.
Prieto ha señalado la importancia de esta acción y de defender la memoria democrática "en momentos en que la oscuridad vuelve a llamar a la puerta, con mensajes de odio que recuerdan tiempos pasados".
Ha afirmado que es una acción dirigida principalmente al público joven, que no vivió la dictadura, pero que, según él, están sometidos a otra dictadura más sigilosa y peligrosa, la dictadura del algoritmo, porque "amplifican discursos simplistas y falsedades".
El delegado ha añadido que este tipo de acciones son una deuda con la verdad y las víctimas de la guerra y la dictadura, pero que no se impulsan con resentimiento ni voluntad de reabrir heridas: "Recordar es democracia, es evitar que vuelvan los tiempos de oscuridad".
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
- España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
- El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”
- Crisis en Aliança Catalana: militantes de Berga libran un pulso a la dirección de Sílvia Orriols