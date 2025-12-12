Decisión cautelar de la Comisión de Garantías
ERC tumba el recurso de los críticos y avala el congreso para elegir el líder en Barcelona
El órgano de garantías de Esquerra apoya la creación de una gestora para dirigir la federación tras la crisis abierta
Los críticos de ERC en Barcelona impugnan el congreso para elegir al nuevo líder
ERC elegirá a su nuevo líder en Barcelona en un congreso el 17 de abril
Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta
La Comisión de Garantías de Esquerra, el órgano que gestiona los conflictos internos del partido, ha rechazado el recurso que presentaron los sectores críticos de la organización con el que buscaban impugnar la fecha del congreso regional del 17 de abril que debe servir para elegir al nuevo líder de ERC en Barcelona. Así lo recoge la resolución dictada por este órgano, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La resolución es cautelar, pero difícilmente cambiará de posición en su versión definitiva.
Este es un capítulo más de la crisis que se abrió el 21 de noviembre en la federación de ERC en Barcelona, cuando más de la mitad de los miembros de su núcleo duro decidieron dimitir por sorpresa. Ese fue un nuevo pulso de los sectores críticos de la formación contra la dirección del partido que lidera Oriol Junqueras. Fruto de esas dimisiones, la dirección formó una gestora para dirigir la organización en la ciudad hasta la elección de un nuevo líder.
La constitución de esa gestora agudizó el malestar de los críticos, que la semana pasada presentaron un recurso a la Comisión de Garantías. Un recurso contra de la propia gestora, de la fecha del congreso regional para elegir nuevo líder (17 de abril) y también contra la fecha de las primarias para elegir el próximo candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona (27 de febrero). Su argumento principal es que la gestora se había "extralimitado en sus funciones" incurriendo en "incumplimientos flagrantes" del reglamento interno del partido. Su petición, pues, era frenar todas las decisiones y revisar el calendario.
Ocho días después de la presentación del recurso, la Comisión de Garantías no ha aceptado ninguna de las tesis de los críticos. Por ejemplo, ha avalado la creación de la gestora como figura clave para "la gobernabilidad interna" de la federación barcelonesa en situaciones de crisis como la actual. "Suspenderla cautelarmente implicaría, en la práctica, dejar el partido sin órgano de dirección territorial", señala la resolución.
Además, la Comisión también da por buenos todos los acuerdos que ha tomado la gestora, entre ellos, la fecha del congreso regional y la celebración de las primarias. El órgano de garantías establece que la gestora tiene potestad para tomar decisiones como esta, ya que, de lo contrario, existiría "un riesgo real de parálisis institucional" en un contexto "en el que hay que adoptar decisiones relevantes".
Siguientes pasos
La resolución de la Comisión de Garantías no aplaca, ni de lejos, el conflicto abierto en ERC de Barcelona. Ahora los sectores críticos deben decidir si presentan a un candidato tanto en el congreso del 17 de abril como en las primarias del 27 de febrero. En juego hay dos decisiones trascendentales: elegir al líder de la ciudad y al líder en el Ayuntamiento. Se da por descontado que la dirección de Junqueras presentará a sus candidatos y está por ver si tendrán contestación. Por ejemplo, en las primarias a la alcaldía, ya ha anunciado su candidatura la actual secretaria del partido, Elisenda Alamany.
