Azcón no llega a un acuerdo con Vox y las elecciones en Aragón serán el 8 de febrero
La convocatoria oficial de los primeros comicios adelantadas de la historia de la comunidad se hará el próximo lunes
Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
Sergio H. Valgañón
Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. Jorge Azcón no ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos tras la segunda reunión con Alejandro Nolasco celebrada este viernes en el Pignatelli por lo que los aragoneses irán a las urnas el próximo 8 de febrero.
La convocatoria oficial de las elecciones autonómicas, las primeras adelantadas de la historia de Aragón, se hará de forma oficial el lunes. Al día siguiente, el martes, la convocatoria quedaría publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que trasladaría la cita con las urnas a los 54 días posteriores, el domingo 8 de febrero.
Ya es oficial que Aragón vivirá el primer adelanto electoral de su historia en uno de sus momentos de mayor inestabilidad política. El actual Gobierno presidido por Jorge Azcón nació siendo de coalición con Vox ocupando incluso dos importantes departamentos como Justicia y Agricultura.
Un año después, la ultraderecha decidió romper el acuerdo en Aragón tras una decisión de la cúpula nacional tras un duro desencuentro por el reparto de menores migrantes. Después de un año y medio de desencuentros y tensiones entre los populares y Vox, el camino hacia el acuerdo se había hecho cada vez más estrecho y empinado.
Nolasco carga contra Azcón
El portavoz de la ultraderecha, Alejandro Nolasco, ha aseverado que a Azcón “no le gustó el resultado de las urnas” y por eso opta por convocar el adelanto: “No ha habido ningún interés en negociar, han tenido un inmovilismo absoluto porque tienen decidido ir a las urnas”. Para Nolasco, el presidente de Aragón se encuentra “centrado en la campaña más que la comunidad tenga buenos Presupuestos”. Mostrando su predisposición por la negociación, el líder de la ultraderecha en la comunidad ha solicitado establecer un calendario de reuniones, “consejería a consejería”, para abordar la situación de las cuentas autonómicas.
“Si nos pusimos de acuerdo una vez, ¿por qué no hacerlo otra vez?”, ha aseverado Nolasco, que ha criticado a Azcón por “armar un paripé” y ha señalado que la DGA “no ha dado el documento” a Vox para conocer en profundidad los Presupuestos.
Entre los argumentos dados por Azcón, según el portavoz de la ultraderecha, están que “el Presupuesto es el mejor del mundo y de la historia”. Las relaciones entre los dos partidos es “la misma de siempre: Vox sigue firme en sus ideas y el PP y PSOE están cambiando”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
- Urdangarin: 'Mi madre y mis hijos saben que es imposible que yo tuviera voluntad de delinquir
- España defiende ante Francia y Alemania la continuidad del caza europeo de sexta generación
- El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”
- Crisis en Aliança Catalana: militantes de Berga libran un pulso a la dirección de Sílvia Orriols