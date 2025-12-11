Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Un dispositivo policial ha requisado material informático de la aerolínea

Avión A330 de Plus Ultra.

Avión A330 de Plus Ultra. / PLUS ULTRA

Tono Calleja Flórez

Juan José Fernández

Madrid
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso.

Un dispositivo formado por ocho agentes están llevando a cabo en estos momentos un registro en la sede de la Compañía aérea Plus Ultra. Han requisado material informático y han entrado en archivos de ordenadores de la compañía.

Según apunta a este periódico fuentes jurídicas, el asunto de Plus Ultra lo tramita el Juzgado de Instrucción n° 15 de Madrid y, por ahora, no se dispone de más información de unas actuaciones que "están bajo secreto".

Rescate Plus Ultra

El rescate financiero del Gobierno a la compañía aérea durante la pandemia siempre ha estado envuelto en polémica. Precisamente, en su última declaración en la Audiencia Nacional, el empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, aseguró que el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quería que Plus Ultra transportara mascarillas a las islas durante la pandemia, algo que ha enmarcado en presuntas presiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la aerolínea. Así lo expuso a finales de noviembre ante el juez Ismael Moreno, que le investiga en el caso Koldo por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias a la presunta trama de corrupción. Es más, dijo tener constancia de que el exministro José Luis Ábalos habría recibido presiones en relación con el rescate de Plus Ultra, e inferió que Torres también tenía ese interés por esas presiones.

