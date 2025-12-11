Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza y otras empresas vinculadas a Servinabar

También se están realizando registros en otras ciudades de España ligadas a la trama de Santos Cerdán y Leire Díez

Sede de Forestalia en Zaragoza, esta mañana.

Sede de Forestalia en Zaragoza, esta mañana. / Jaime Galindo

Sergio H. Valgañón / Agencias

Zaragoza / Madrid
La Unidad Central Operativa (UCO) ha entrado este jueves por la mañana en la sede de Forestalia en Zaragoza para realizar un registro de las oficinas en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional tras la detención, este pasado miércoles, de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contratos públicos que ahora están bajo sospecha, según informan fuentes de las pesquisas a esta redacción.

Además, la investigación abierta ha incorporado un tercer detenido que fue arrestado también este miércoles, en Vizcaya, aunque por ahora no ha trascendido su identidad.

En el caso del registro realizado en la sede de Forestalia en Zaragoza, se enmarca en una intervención que se están realizando en varias empresas españolas vinculadas a Servinabar, la empresa relacionada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.

Estos registros se están produciendo en empresas instaladas en Madrid, Sevilla y Zaragoza, y según ha podido saber El Periódico de Aragón, en todos los casos están relacionados con su supuesta vinculación a la mercantil que la UCO relaciona con Cerdán y su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi'.

Las citadas fuentes han añadido, en declaraciones a Europa Press, que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

