La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El empresario Antxon Alonso también ha sido detenido en la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, según informan fuentes de las pesquisas a esta redacción. Este tercer detenido, que según la investigación del caso Koldo es socio en la empresa navarra Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue arrestado en Vizcaya, según han informado fuentes próximas a la investigación.

Este jueves los agentes de la UCO están realizando, en el marco de esta investigación secreta por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, 19 registros en diferentes empresas vinculadas a la mercantil navarra atribuida a Alonso y Cerdán por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.

Madrid, Sevilla y Zaragoza

Según han informado a esta redacción fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este último caso en la sede de la empresa Forestalia; y están relacionados con firmas vinculadas a la mercantil que la UCO vincula a Cerdán y a su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi'.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previsto detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes jurídicas avanzan que los detenidos pasarán a disposición judicial el próximo sábado a las 10 horas.