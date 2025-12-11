Encuentro en la Zarzuela
El rey Felipe VI recibe en audiencia a 'Agenda Pública'
Redacción
El consejo de administración de Agenda Pública y sus principales accionistas han sido recibidos este jueves en el Palacio de la Zarzuela por su majestad el rey Felipe VI. Marc López Plana, presidente editor y director de Agenda Pública, ha sido acompañado en el encuentro por Nacho Corredor, presidente del Consejo de Administración de Bekane Media —principal accionista del medio—, así como por los consejeros de Agenda Pública Rodrigo Pinedo, Marta Pascal y Antonio Timoner.
El encuentro se produce en el año en el que Agenda Pública ha consolidado su posición en el debate público. El medio tiene más de 150.000 lectores únicos mensuales, una comunidad excepcional de destacados líderes de opinión, profesionales liberales, directivos empresariales, funcionarios de distintas administraciones o representantes institucionales, apostando por el análisis de políticas públicas en profundidad y centrado en la creciente conexión entre la política local y global.
Agenda Pública cierra el año en audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela también tras afianzar su creciente actividad en las ciudades de Madrid, Barcelona y Bruselas, con la vocación de seguir desarrollando una visión entre y desde las principales ciudades de España y de España en la Unión Europea, y un año después de la recepción institucional al Consejo de Administración de Agenda Pública y a sus principales accionistas del president Salvador Illa en el Palau de la Generalitat de Catalunya.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”
- La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez
- Estas son las pruebas con las que el Supremo ha condenado al fiscal general
- Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
- Catalunya empieza a recuperar los comedores escolares en la ESO desmantelados con los recortes de 2012