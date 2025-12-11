Puigdemont y Otegi se reúnen en Waterloo y acuerdan seguir "colaborando"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha reunido este jueves con el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario de Relaciones Políticas de la misma formación, Gorka Elejabarrieta. El encuentro, que ha tenido lugar en Waterloo, ha servido para que los dos partidos analizaran la "situación política" de Catalunya y Euskadi, así como la del Estado, según han explicado los dos partidos en un comunicado. "Siendo conscientes de la complejidad del contexto actual, ambas fuerzas políticas han convenido en la necesidad de la colaboración entre ambas naciones", afirma el texto, que también asegura que las dos formaciones ya han trabajado con este "propósito" desde hace años "junto con otras fuerzas soberanistas".

La cita entre Puigdemont y Otegi se produce pocos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumiera públicamente que la culpa de la ruptura de las negociaciones por parte de los posconvergentes fueron sus incumplimientos, y de que empezara un cortejo con el objetivo de volver a contar con sus votos en el Congreso de los Diputados. A pesar del 'mea culpa' público de Sánchez, Junts mantiene el veto vigente y avisa que solo se podría levantar si el PSOE cumple con todo lo pactado en Bruselas para la investidura de Sánchez.

Cuando Puigdemont rompió con el PSOE, Bildu aseguró que su formación seguiría negociando con Sánchez y apostó por "rehacer la mayoría" para que la legislatura durara el máximo tiempo posible. "La posición política de Junts no es la de EH Bildu. La legislatura continúa y mientras la ventana de oportunidad siga abierta, seguiremos la línea mantenida hasta ahora. Seguiremos negociando leyes para obtener beneficios para Euskal Herria", aseguró Elejabarrieta poco después del anuncio del también expresident de la Generalitat. Además, reclamó "acordar entre todos -los partidos de la investidura- una hoja de ruta de mínimos" para "dar sentido a la legislatura".