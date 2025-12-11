El PP pide la dimisión de Montero tras la detención del expresidente de la SEPI: “Se le está poniendo cara de Cerdán”

El PP apunta directamente a María Jesús Montero tras la detención de Vicente Fernández, a quien la vicepresidenta primera situó como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras la llegada al Gobierno. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo arrestó este miércoles junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en el marco de una investigación abierta en la Audiencia Nacional. "Le decimos que se vaya ya, cuanto antes. Lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción. Primero con los ladrones de los ERE y ahora con los de Sánchez", arremetía este mediodía el secretario general del PP, Miguel Tellado, para pedirle su dimisión.

"Se le está poniendo cara de [Santos] Cerdán", añadía el dirigente de los populares durante una comparecencia en el Congreso para señalarla como "nexo" de la trama Koldo. Según Tellado, la situación de la vicepresidenta primera comenzaría ser "insostenible", pues ha definido al expresidente de la SEPI como su "mano derecha" y "su gran protegido durante años".

Las detenciones se han producido este miércoles en una operación que ha sido declarada secreta. Al conocerse la detención, desde el PSOE marcaron distancia del caso remarcando que Díez ya no es miembro del partido. La portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, insistió en que es el momento de la Justicia y se aferró al respeto a las actuaciones.

Este jueves se ha registrado la sede de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas por presunto blanqueo de capitales, lo pone de nuevo bajo los focos el polémico rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno en 2021. Esta operación, la segunda ayuda más abultada en el sector aéreo tras Air Europa con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (gestionado por la SEPI), estuvo envuelta en polémica desde su aprobación.

Registros en empresas de la SEPI

Según ha podido saber este periódico, los agentes de la UCO también han acudido a las sedes de empresas públicas de la SEPI, Sepides, Mercasa y Enusa para requerir documentación. Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación en Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas. Su actual presidente es el exgerente del PSOE Mariano Moreno.

El empresario Antxon Alonso también ha sido detenido en la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según la investigación del caso Koldo es socio en la empresa navarra Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.