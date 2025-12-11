Llorca señala que Mazón dimitió por la "falta de claridad" sobre su comida del 29-O

El president de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que no está preocupado por si será o no el candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas, al tiempo que ha destacado que es "innegable" que se ha puesto al frente del Consell en una "situación especial" tras la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la dana.

"No me preocupa (...). Si luego hay alguien que puede ser mejor que yo para afrontar el futuro, conmigo no va a tener el partido ningún problema. Y si luego considera el partido que debo ser yo, será señal de que he hecho un buen trabajo y que mi obligación será continuar con ese trabajo".

Así lo ha esgrimido en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si cree que será el candidato del PPCV o por si 'Génova' ya está haciendo un "casting" para elegir quién será.

Pérez Llorca ha señalado que no conoce a ningún político que no sea "interino" y que "tal y como está la política hoy, es difícil hacer previsiones" de cara a las próximas elecciones, que en la Comunitat Valenciana se celebrarían en 2027.

Según ha explicado, asumió el cargo de president "por responsabilidad" y por reunir una serie de condiciones, como tener el acta de diputado en Les Corts y ser el 'número dos' del PPCV. "Creo que tenía el deber de aceptar la propuesta que me había hecho el presidente de mi partido", ha manifestado en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

"Siempre hay que decir la verdad"

En cuanto a su relación personal y política con Mazón tras la dana, cuestionado por si en algún momento del último año le instó a decir la verdad, ha reconocido que "siempre hay que decir la verdad, sobre todo en casos de crisis". "Posiblemente esa es la cuestión que ha hecho que Carlos Mazón asuma su responsabilidad política y no esté al frente de la Generalitat", ha señalado en alusión a "la falta de claridad cuando transmitió la información de lo que había estado haciendo ese día".

Pero ha indicado que "a pesar de que hay una investigación en curso, aún no hay ningún hecho que haya hecho que la juez haya hecho una exposición razonada al TSJCV para señalar al presidente Mazón".

Interpelado por si teme que Mazón acabe imputado, ha reiterado "máximo respeto" al proceso y ha defendido que él, como todos los valencianos, quiere "saber exactamente qué pasó y que diga la juez si hay responsabilidades penales y quienes las tienen que soportar si las hay".

"Si eso pasa, tenemos que actuar en el partido en base a lo que marcan los estatutos, pero no quiero especular. Quedan muchas personas por declarar y muchísimas cuestiones por esclarecer. Hay que medir los tiempos y ser cautos", ha zanjado.

Sobre su papel a partir de ahora como president, Llorca ha hecho hincapié en que su primera prioridad es "ayudar a la sociedad valenciana" y "en segundo lugar, ayudar a la estabilidad" del Partido Popular: "Eso es lo que me preocupa en estos momentos y en ese orden".

Sobre su relación con Vox, partido gracias al que fue investido al estar el PP en minoría en Les Corts, Llorca ha destacado que el modo en el que salió adelante su nombramiento "fue diferente al de hasta la fecha en esta comunidad y en otras": "No firmé ningún documento. Llegué a Les Corts, hice mis propuestas e intenté conseguir los votos suficientes para ser investido".

A su juicio, esto marca "un antes y un después en la forma de pactar" porque, según él, "no hubo ningún pacto secreto ni cerrado en los días anteriores" con los de Abascal.

También ha contrapuesto la "responsabilidad" de Vox con la negativa de la izquierda de haberse sentado a dialogar con él antes del debate de investidura. Ha recordado que la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, amagó con apoyar los "presupuestos de la reconstrucción" tras la dana pero "luego ni se sentaron a dialogar" y finalmente esas cuentas se aprobaron junto a Vox.

"Es justo reconocer que esa altura de miras que ha tenido Vox no la han tenido ni el Partido Socialista ni Compromís", ha sostenido.

El valenciano, barrera con Vox

Sí ha reconocido que hay cuestiones en las que tiene diferencias con Vox, entre las que ha destacado el valenciano: "Soy defensor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), valencianoparlante y creo mucho en el valenciano como seña de identidad".

Preguntado por cómo piensa mantener la superioridad del PPCV frente a la extrema derecha en las próximas elecciones, ha opinado que las últimas encuestas demuestran que el Gobierno "no estuvo a la altura" tras la dana y por eso no suben en intención de voto los partidos de izquierdas como el PSOE o los "pagafantas" de Compromís.

Dicho esto, ha reiterado su intención de "cumplir los compromisos" que asumió en su investidura porque "hay que demostrar que cuando uno da su palabra la tiene que cumplir". Sus "pilares fundamentales" son la juventud, la igualdad, el empleo y la vivienda, un ámbito donde ha prometido una "gran apuesta".

"Voy a seguir trabajando para bajar impuestos y premiar el esfuerzo de los jóvenes. Si somos capaces de cumplir los objetivos que nos hemos marcado, estoy convencido de que se va a traducir en un éxito para el Partido Popular", ha aseverado.

Reunión con Sánchez

Sobre las relaciones con Sánchez y las víctimas, ha sostenido que es importante que se produzca la reunión con Sánchez a pesar del contexto de "crispación y polarización en España" y de la relación entre el PP y el PSOE. Su intención es que "toda la sociedad entienda que la situación de la Comunitat es diferente al resto" por la "enorme crisis" de la dana.

"Me gustaría pedir a Pedro Sánchez, aunque tonto no soy y sé cómo funciona la política en España, que, al margen de las discrepancias que tenemos y que vamos a seguir teniendo, que en las cuestiones relativas a la reconstrucción tiene que haber unidad", ha expuesto, y ha señalado que ya ha "palpado en primera persona" en sus visitas a Picanya y Paiporta el "dolor y rabia contenida" de los afectados.

Según Llorca, no se entiende que en una de las peores crisis en España los políticos estén "siempre discutiendo" en lugar de centrarse en la reconstrucción. "Por lo menos en eso me gustaría un cambio. No voy con muchas esperanzas, la verdad, ojalá pueda cambiar y podamos por lo menos coordinarnos y que el Gobierno y la Generalitat se sienten a coordinar mejor esta reconstrucción", ha abundado.

Tensión con las asociaciones

Sobre su relación con las asociaciones de víctimas, Llorca ha reiterado que su intención de acercar posiciones es "una convicción personal" y no un "paripé" como dice la oposición, al tiempo que ha destacado que ya ha mantenido conversaciones telefónicas "muy cordiales" con estas entidades sin todavía haberse reunido personalmente. En esas conversaciones, ha indicado que hablaron "muchas cosas" y también le "reprocharon" algunas cuestiones.

"No voy a negar que sigue habiendo mucha tensión y muchísima distancia entre la administración y las asociaciones, pero para mí era importante abrir un canal de comunicación, aunque haya reproches o discrepancias, que nos permita acercar posiciones y, sobre todo aumentar la ayuda que necesitan", ha esgrimido.