Nuevos arrestos y registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora, en directo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora del caso:

Barrabés se defiende en el Senado El empresario Juan Carlos Barrabés ha defendido este jueves que tanto él como todas las empresas en las que tiene participación han actuado con "absoluta regularidad" y ha negado tener cualquier tipo de "relación comercial o profesional" con el exasesor ministerial Koldo García. En su intervención inicial en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Barrabés ha anticipado que no va a contestar ninguna de las preguntas de los senadores al estar siendo "objeto de investigación en la vía judicial", en alusión a su condición de imputado en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PSOE-A se desmarca del expresidente de SEPI detenido La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha subrayado este jueves que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que fue detenido este pasado miércoles, "no es militante del PSOE", y "desde hace bastantes años no forma parte del Gobierno" central.

La operación en Zaragoza La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza y otras empresas vinculadas a Servinabar.

Juan José Fernández Antxon Alonso, tercer arrestado La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI.

