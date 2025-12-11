Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezUCOMaría Corina MachadoPlus UltraBarcelonaRescate bancaPeste porcinaCiudad de sombrasRobe Iniesta
instagramlinkedin

En Directo

Corrupción

Nuevos arrestos y registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora, en directo

L’exmilitant socialista Leire Díez, al setembre al Senat. | JOSÉ LUIS ROCA

L’exmilitant socialista Leire Díez, al setembre al Senat. | JOSÉ LUIS ROCA

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Juan José Fernández

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora del caso:

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
  3. El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
  4. El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”
  5. La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez
  6. Estas son las pruebas con las que el Supremo ha condenado al fiscal general
  7. Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
  8. Catalunya empieza a recuperar los comedores escolares en la ESO desmantelados con los recortes de 2012

La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

Nuevos arrestos y registros de la UCO tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: última hora, en directo

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza y otras empresas vinculadas a Servinabar

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza y otras empresas vinculadas a Servinabar

La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón

Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón

Cenas, lonas, cartas y comidas: la revuelta Navidad del PP de la Comunidad Valenciana

Cenas, lonas, cartas y comidas: la revuelta Navidad del PP de la Comunidad Valenciana

La UCO detiene a una tercera persona en la misma operación que lleva al arresto de Leire Diez y el expresidente de la SEPI