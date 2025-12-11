La Generalitat de Catalunya asume que los 1.000 millones de euros destinados al despliegue de la IA son insuficientes

"No es un presupuesto muy elevado (...) pero marca el camino de hacia dónde quiere ir la Generalitat de Catalunya". Con estas palabras, Maria Galindo, secretaria de Polítiques Digitals, ha advertido que los 1.000 millones de euros que el Govern de Salvador Illa destinará hasta 2030 al despliegue de la inteligencia artificial en el país son insuficientes. "No nos posiciona en el lugar en el que queremos estar", ha confesado este jueves.

Durante su comparecencia en la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament de Catalunya, Galindo ha presentado la llamada Estrategia 2030, con la que el Ejecutivo catalán impulsa una batería de medidas para acelerar la adopción de la IA tanto en la administración pública como en el sector privado nacional.

El plan cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, la mayoría de ellos procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU, pero también de la Generalitat y de empresas privadas. Aun así, Galindo considera que ese montante se queda corto y que en 2030, dentro de cinco años, "tendrá que multiplicarse por cuatro o por seis".

Pymes y autónomos

Uno de los pilares de la estrategia catalana es facilitar el acceso a sistemas punteros de IA de trabajadores autónomos y pymes, que representan el 98% del tejido productivo catalán. El gobierno del PSC prevé que su la estrategia beneficie a más de 5.000 de ellos. Esa cifra, como ha apuntado la diputada de Junts Anna Navarro, está lejos de las más de 600.000 pequeñas empresas del territorio. Ante esa puntualización, Galindo ha reconocido que "tendremos que tener más impacto", si bien creen que habrá un "efecto cascada" en la adopción de IA en ciertas empresas que llevará a otras a seguir el mismo camino.

Con la Estrategia 2030, la Generalitat también priorizará el despliegue de nuevos centros de datos en el territorio catalán, la adopción de una "nube pública soberana", la digitalización la administración pública, fomentar la innovación e impulsar el talento nacional. En ese sentido, Galindo ha remarcado hoy que seis millones de euros se destinarán a programas de formación intensiva y acelerada en IA para reconvertir a un gran número de trabajadores catalanes, dotándoles de mayores competencias.