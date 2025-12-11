Tras comprar un chalé para Ábalos, los socios de Aldama comentan: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"

El comisionista Víctor de Aldama y sus socios en la trama de hidrocarburos investigada tenían claro para qué pagaban. Justo después de comprar el chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), que pusieron a disposición del entonces ministro José Luis Ábalos, y conseguir la licencia para que su empresa, Villafuel, pueda actuar como operador comentan entre ellos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que se investiga el fraude de hidrocarburos atribuido a la trama de Aldama. Esta vez lo ha realizado a partir de los teléfonos de Aldama que estaban a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2, en el que se instruye el caso Koldo. De él se desprende que la trama se refería con frecuencia a Ábalos como "putero".

Uno de los ejemplos que citan los investigadores se produjo el 17 de junio de 2021. Leonor María González Pano, administradora de Have Got Time, la empresa que adquiere el chalé de La Alcaidesa, comentó con Natán González que ya habían conseguido la licencia para el buque insignia de la trama, Villafuel: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado" (sic). González replicó con un "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Ella responde con un "jajajaja!!! Eso he pensado".

Para los investigadores, ello demuestra que "la orden de activación del pago de ambas contraprestaciones puso de manifiesto, nuevamente, que la organización criminal había sido informada de la inminente concesión de la autorización como operador al por mayor y fue, el convencimiento de que la autorización se concedería, lo que lo activó".

Consejo de Ministros

El informe, de 182 páginas, refleja que "putero" era una forma habitual que utilizaban para referirse a Ábalos. En otro momento determinado también la hija de Carmen Pano -la empresaria que dijo haber llevado dinero en efectivo a Ferraz de parte de Aldama- cuenta a González que se ha producido una discusión en el Consejo de Ministros. González Pano la resume con un "Se ha enfrentado el putero al guapo".

Según los investigadores, el 10 de julio de 2021, dos días después de que Koldo García y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marc Pons, se reunieran, Ábalos fue cesado en su cargo al frente de Transportes y poco después renunció a su cargo de secretario general del PSOE.

Tras conocerse el cese Aldama habló con González Pano para tranquilizarles en relación con Villafuel. Ella le trasladó la conversación a González en los siguientes términos: "Se ha liado en el Consejo de Ministros"; "Nos acaba de llamar Víctor"; "Se ha enfrentado el putero al guapo"; "Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo"; "Por lo visto, la mitad del partido está con el putero"; "Y la otra mitad con el guapo"; "Nos ha llamado para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha"; "Que todo sigue adelante".

La respuesta de González vuelve a utilizar el término mencionado para referirse a Ábalos. "Desde luego el putero terminaría de hundir al PSOE", le dice a González Pano.

Ella continúa la conversación diciendo que el administrador único de Villafuel, Claudio Rivas, "está mosca" con el cese de Ábalos. Y él responde con un "normal", porque "se puede ir todo a la mierda". González Pano le dice que no cree, porque "se les ha dado mucho dinero", "más de un kilo" y "no se van a arriesgar".

El cese de Ábalos le situó en "una situación política compleja derivada de la pérdida de influencia y poder tras su cese como ministro y la posterior renuncia al cargo de secretario general del PSOE", explica el informe. Aun así "los miembros de la organización criminal mantenían su confianza en que, según les había manifestado Víctor de Aldama, los trámites administrativos que interesaban concluirían con éxito, toda vez que habrían 'invertido' más de un millón de euros en comisiones y dádivas, cuestión que podría comprometerles si se hiciera público".