El Govern traspasa al Aran la gestión de las ayudas por discapacidad y dependencia

El Govern y el Conselh Generau d’Aran han celebrado este jueves su primera comisión bilateral y han acordado el traspaso de competencias en materia de derechos sociales. A partir del próximo año, el Conselh asumirá la gestión y la resolución de las valoraciones de discapacidad y dependencia, y se impulsará la constitución del Consorcio Aranés de la Vivienda y la creación del Centro Cultural de Vielha, así como el traslado del archivo histórico.

En la reunión encabezada por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la Síndica d’Aran, Maria Vergés, en el Palau de la Generalitat, también se ha pactado que volverán a citarse durante el primer trimestre de 2026 para aprobar las bases del nuevo modelo de financiación aranesa. Pero, mientras no haya nuevos presupuestos de la Generalitat ni detalles sobre la nueva fórmula específica, han acordado prorrogar por tercera vez las cuentas pactadas en 2019. Unos ingresos a los que se sumará la transferencia adicional del 30%, que junto con el 20% que ya se percibe eleva al 50% los recursos del Fondo para el Fomento del Turismo procedente de la recaudación del impuesto turístico, mientras que la otra mitad corresponderá a los entes locales araneses.

Avances en el autogobierno

El pacto firmado en materia de derechos sociales supone un avance en materia de autogobierno porque, hasta la fecha, el Conselh funcionaba como una entidad subcontratada por la Generalitat, ya que no disponía de una financiación específica y el gobierno aranés se hacía cargo de los costes de personal y funcionamiento sobre unas resoluciones que se dictaban desde Lleida, ciudad a la que tenían que acudir presencialmente los usuarios para tramitar las ayudas. Ahora, la ciudadanía tendrá una atención más cercana y personalizada, en un proceso de reforma administrativa que irá acompañado de una dotación anual de 65.507,92 euros.

En la misma cita, las dos administraciones han pactado la constitución de un órgano que actuará como operador único en la Vall d'Aran en materia de vivienda, el Consorcio Aranés de la Vivienda, para que sustituya el modelo de convenios de la Oficina Local de Vivienda, al tiempo que se emplean en ampliar el parque de alquiler asequible en la zona. También se creará una comisión de estudio del traspaso de competencias en materia de deportes y otro grupo de trabajo que velará por la protección del patrimonio cultural aranés, centrándose en el impulso del nuevo centro cultural de Vielha, incluyendo el traslado del archivo, actualmente situado en Arroz; el estudio del traspaso de competencias en materia de arqueología, y el refuerzo de la cooperación institucional.