Cenas, lonas, cartas y comidas: la revuelta Navidad del PP de la Comunidad Valenciana

El PPCV está agitado. La salida de Mazón y todos los movimientos que le siguieron para posicionarse en la carrera por la sucesión han provocado suspicacias, reconfigurado alianzas y aflorado tensiones. También ha desatado definitivamente a Francisco Camps.

Este jueves comenzará con una rueda de prensa del expresident donde presentará su equipo para las próximas elecciones autonómicas de 2027. Camps ha proclamado que quiere ser el candidato del PPCV pero se ha saltado muchos pasos. Ni siquiera hay fecha todavía para un congreso regional que, en circunstancias normales, debería ser de aclamación para el nuevo president Juanfran Pérez Llorca.

Camps se ha convertido en el elefante en la habitación de la nueva casa del PPCV, reformada tras pasar página del annus horribilis que ha vivido bajo el liderazgo de Carlos Mazón. Camps está evidenciando que, pese a la sucesión ejecutada, sigue habiendo una anomalía. El miércoles envió otra carta a la sede del PPCV para recordárselo. Se le ninguneó en su momento, tras cerrar sus problemas judiciales, y ahora no quiere saber nada de distensiones. Su equipo, de hecho, ya está preparando una comida en un territorio simbólico: la comarca de la Marina, de la que procede Pérez Llorca y desde la que en otros tiempos Camps inició su batalla contra el zaplanismo radicado en Alicante.

En Valencia, mientras tanto, el presidente del PP provincial Vicent Mompó sigue buscando su sitio tras una sucesión de la que sale abiertamente enfrentado a la alcaldesa María José Catalá. Esta mañana, la diputación presenta en la plaza de toros la nueva iluminación. El proyecto de reforma ha dejado una anécdota muy reveladora. Se colocó un cartel que podía entenderse como una broma a la alcaldesa por el equívoco al que llevaba el texto, que copiaba una letra del grupo de folk valenciano Al Tall. No hizo gracia en el ayuntamiento, donde parece que no quieren complicidades con Mompó y le reprocharon los tiempos elegidos para el humor.

De la fractura a la unidad en un solo día

La jornada comenzará con Camps y la fractura y terminará con María José Catalá y una exhibición de fuerza. Hasta en las mejores familias la Navidad deja escenas de concordia. Tras un año de parón por la dana, el PP de València recupera su tradicional cena, que se celebrará en un salón de un hotel de la Alameda, territorio fetiche del PPCV en su época dorada. La lista de invitados es amplia y sitúa a Catalá como una dirigente capaz de aglutinar a diferentes sensibilidades internas.

Se espera la asistencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, si la agenda se lo permite (hay votaciones en el Congreso). La sola intención de acudir ya es un gesto de Génova hacia una alcaldesa siempre en las quinielas para liderar una candidatura a la Generalitat.

Catalá también reunirá en torno a su mesa al nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y al líder provincial del PP de Valencia y presidente de la diputación, Vicent Mompó. Dos figuras habituales en esta típica celebración del PP de Valencia pero cuya presencia cobra relevancia en el actual contexto de revuelo orgánico.

Desde el entorno de la alcaldesa se vio con recelos la reunión de Pérez Llorca con Mompó y los otros barones provinciales en Benidorm que tuvo lugar el fin de semana previo a la dimisión de Mazón. Un movimiento que se interpretó como un intento de cortar el paso a una posible candidatura de Catalá a la Generalitat en 2027 impuesta desde Madrid.

Llorca logró ser designado candidato por Feijóo y ha tendido puentes con la alcaldesa a través de la configuración de su gobierno, en el que ha incluido a perfiles afines o directamente propuestos por Catalá, que ha sido una de las claras ganadoras y así lo ha hecho saber su entorno estos días.

Los huecos por cubrir en el PPCV

No salió tan bien parado en esas designaciones Mompó, que es quien ahora mira con recelo a Llorca. No esconden su decepción por no tener representación en el nuevo Consell, si bien confían en ganar cuota en la segunda parte de la sucesión que se tiene que concretar, y que llegará por la parte orgánica.

Génova pilotará el ascenso de Llorca a la presidencia del PPCV antes de fin de año. Lo hará por la vía rápida, sin congreso, porque así lo permiten los estatutos. En todo caso, el salto dejará vacante la secretaría general, el hueco donde el president podría ‘compensar’ a Mompó. De momento la lista es reducida ya que sólo puede salir de los vocales electos en el último congreso, si bien el PPCV estaría explorando opciones para esquivar ese condicionante.