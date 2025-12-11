Crisis en Aliança Catalana: militantes de Berga libran un pulso a la dirección de Sílvia Orriols

Crisis en Aliança Catalana (AC) en Berga. La mayoría de afiliados se plantea dimitir en bloque por la entrada de Judit Vinyes, que ya anunció que dará el salto de BeGI (Berga Grup Independent) a AC, partido en el que sería la futura cabeza de lista en las elecciones municipales de 2027.

Los afiliados críticos exponen en un comunicado que se habrían enterado de la propuesta a través de informaciones externas y no por los canales internos habituales de la organización, un hecho que ha generado inquietud y malestar en la afiliación local.

La dirección ha respondido a los afiliados afirmando que, como máximo, se dará de baja el 50% de la afiliación. Imma Nadal, presidenta del comité ejecutivo del Bages y coordinadora del Berguedà de AC, ha reconocido que habrá bajas de militantes en Berga, pero ha asegurado que la incorporación de Vinyes al proyecto sigue contando con el apoyo mayoritario.

"Lamentamos que tres afiliados en Berga hayan actuado de manera desleal, desatendiendo los requerimientos de los órganos internos y poniendo en riesgo la cohesión del proyecto". Y ha añadido: "Han difundido información falsa, con afirmaciones infundadas que no se ajustan a la realidad".

Imma Nadal ha facilitado datos de afiliación que hasta ahora no habían trascendido. De los 17 afiliados en Berga, la mitad han comunicado personalmente a Nadal que continuarán vinculados al proyecto, según ha explicado a Regió7, del grupo Prensa Ibérica: "Me han llamado 8 afiliados de Berga expresándome su voluntad de seguir en el partido, defendiendo que la prioridad es escoger a la persona más adecuada para representar las siglas de Aliança Catalana y liderar la candidatura con garantías de solvencia y coherencia".

Aun así, Imma Nadal ha remarcado que desde la dirección del partido todavía no se han concretado cabezas de lista, ni en Berga ni en ninguna otra población: "Las designaciones se harán siguiendo el protocolo interno que el partido establecerá próximamente para todo el país".

Un grupo "reducido"

Aliança Catalana ha criticado las actuaciones de un grupo reducido de afiliados que, según el partido, «han vulnerado los Estatutos y los canales de comunicación interna, rompiendo la confianza dentro de la militancia». La dirección insiste en que no aceptará «designaciones unilaterales ni condiciones personales para formar parte de nuestro proyecto, un comportamiento que es contrario a nuestros principios y supone un acto de coacción incompatible con los valores de la formación».

El partido mantiene un mensaje de apertura e inclusión e invita a todas las personas «comprometidas con la libertad, el sentido común y el orden» a sumarse al proyecto: «Damos la bienvenida a los integrantes de BeGI que, a título individual, quieran sumarse al proyecto ganador liderado por Sílvia Orriols y contribuir a construir una alternativa real al desgobierno de la CUP en Berga», apuntan desde la dirección comarcal de AC.

Este mes de diciembre se convocará una reunión en Berga con todos los afiliados de Aliança Catalana del Berguedà (en la comarca hay 43 militantes) para tratar la situación «de manera directa y transparente» y reforzar la cohesión del partido de cara a la próxima campaña. Además, el sábado 20 de diciembre tienen previsto instalar una parada informativa de AC en Berga, con el objetivo «de dar a conocer el proyecto y escuchar directamente las inquietudes de los vecinos», según indica la dirección del partido orriolista.