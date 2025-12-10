La Generalitat renueva su web e incorpora la inteligencia artificial para facilitar las consultas

La Generalitat tiene su web renovada desde este miércoles. Se mantiene el dominio 'gencat.cat', pero se ha cambiado su diseño y organización con el objetivo de facilitar los trámites que los ciudadanos hacen con la administración catalana. La principal novedad es que el portal incorpora un buscador con inteligencia artificial generativa que pretende hacer "más clara e intuitiva" la búsqueda de información relacionada con las competencias de la Generalitat.

Por ejemplo, si alguien busca los descuentos para las familias numerosas, el buscador está entrenado para resumir todo lo que puede gestionar el gobierno catalán en este sentido. En primer lugar, ofrece un pequeño texto estructurado y sintético y luego aporta enlaces para ampliar la información, enlaces que conducen siempre a contenido de la Generalitat, nunca de fuentes externas. Es una especie de 'chatgtp' orientado a la información sobre aquellos temas que están vinculados con la administración catalana.

Lo mismo ocurre si se le pregunta por las ayudas al coche eléctrico, por cómo pagar una multa de tráfico o cómo acceder a la dependencia. También está pensado para resolver cuestiones cotidianas como cuándo es obligatorio y cuándo no usar mascarilla, o para las empresas que se relacionan con la administración y a menudo protestan por el exceso de burocracia. Y no puede decirse que el Govern haya introducido ningún sesgo político. Si al buscador se le pregunta cuándo fue el referéndum de 2017, responde que el 1 de octubre y ofrece un enlace sobre "los datos de la represión", un informe elaborado por el Govern cuando lo lideraba Junts.

Otra de las novedades es cómo se estructura la nueva web. Ahora lo primero que se visualiza es el buscador para que el usuario acceda a todos los servicios y trámites que le puede ofrecer la Generalitat. En consecuencia, queda en un segundo plano -hay que hacer 'scroll' e ir para abajo- todo lo que tiene que ver con la información relacionada con la Generalitat como institución. Es decir, su historia, su presidente, sus consellers, o los departamentos con los que se estructura.

El reto es hacer los trámites más fáciles y la comunicación más fácil de cara a la ciudadanía Albert Dalmau — Conseller de Presidencia

En el rediseño, el Govern ha entendido que lo que más requiere el ciudadano cuando entra en la web son sus situaciones "de vida", es decir, problemas que solucionar, ayudas que pedir o multas que pagar, de ahí que lo primero que encuentre sea el buscador sobre los servicios. "El reto es hacer los trámites más fáciles y la comunicación más fácil de cara a la ciudadanía y es por esto que presentamos este nuevo portal en el que centralizamos toda la información del Govern", ha explicado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

El conseller Albert Dalmau / Zowy Voeten

La idea pues, es que el ciudadano tenga en una "única página web" toda la información de una "manera clara, sencilla y comprensible" sin tener que navegar departamento por departamento buscando la información. Y si, pese al buscador con inteligencia artificial sigue sin encontrar lo que busca, en última instancia la nueva web ofrece una oficina a la que ir presencialmente; un servicio de videollamada; un buzón al que dirigirse por escrito o la posibilidad de llamar al 012.

El nuevo portal tiene otros apartados destacados a primera vista. Por ejemplo, toda la información disponible para sumarse al equipo de trabajadores públicos de la administración catalana. También se destaca la información sobre vivienda, uno de los grandes temas de la legislatura. Este cambio de web es uno de los pilares de la reforma administrativa que emprendió hace unos meses la Generalitat y que busca reducir la burocracia y mejorar las relaciones de los ciudadanos con la administración.

Coste económico y volumen de tráfico

Según datos de la Conselleria de Presidència, todo este proceso de renovación ha costado unos 4,7 millones de euros, teniendo en cuenta que no solo se contempla el desarrollo de la nueva web, sino también la migración de todos los datos y las licencias que se han tenido que pedir y utilizar. Eso sí, la Generalitat esgrime que la simplificación de toda la estructura le ahorrará unos 700.000 euros anuales, ya que se eliminarán varias webs cuya información quedará integrada en el portal principal. El Govern reivindica su portal como una de las grandes herramientas de contacto con los ciudadanos. En lo que va de año, acumula una media mensual de 26,4 millones de visitantes y 181 millones de páginas vistas.