Alemania
Rull pide "complicidad" al Parlamento de Baden-Württemberg para la oficialidad del catalán
Sánchez llega a un acuerdo con Alemania para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts
El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha pedido este miércoles "complicidad" al Parlamento de Baden-Württemberg, en Stuttgart (Alemania). Así lo ha dicho en la visita de una delegación de la Mesa de la cámara catalana al Parlamento de este estado federado alemán.
Precisamente Alemania es uno de los Estados que sigue mostrando sus reticencias a reconocer la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones de la Unión Europea, como reivindica el Gobierno español tras su acuerdo con Junts.
"Alemania es muy importante desde esta perspectiva", ha destacado Rull, que ha advertido de que Europa "será viable si es plural, si es diversa".
Rull, acompañado de la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, y las secretarias de la Mesa, Glòria Freixa, Rosa Maria Ibarra y Judit Alcalá, se ha reunido con la presidenta del Parlamento de Baden-Württemberg, Muhterem Aras, y diputados de los grupos parlamentarios del estado federado.
Durante su visita, el presidente de la Cámara catalana ha propuesto que el Parlamento de Baden-Wurtemberg se incorpore a una red de "parlamentos verdes" que el Parlament quiere impulsar y se convierta en uno de sus miembros fundadores, propuesta que ya se ha trasladado a cámaras legislativas de Gales e Inglaterra (Reino Unido), Quebec (Canadá), Andorra y País Vasco.
Como miembro, junto a Catalunya, de la red de cooperación regional de los Cuatro Motores por Europa, Rull ha propuesto a Baden-Wurtemberg articular un "mecanismo de colaboración parlamentaria", complementario al existente entre los gobiernos de ambas regiones.
El objetivo, según ha detallado, sería legislar "por una Europa con una economía de valor añadido, altamente innovadora, muy exportadora y, sobre todo, que sea capaz de mantener estándares de cohesión social y de compromiso ambiental".
