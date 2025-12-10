Illa recibió a Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes en pleno juicio contra el expresident y su familia

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, recibió el pasado viernes en el Palau de Pedralbes al expresidente catalán Jordi Pujol para interesarse por su estado de salud.

El encuentro en el Palau de Pedralbes tuvo lugar poco después de que Illa aterrizara en Barcelona tras su viaje oficial a México y antes de dirigirse al Parlament para someterse a la sesión de control ante el Pleno de la Cámara catalana.

Según ha avanzado La Vanguardia, Illa mantuvo su encuentro con Pujol el ciernes, mientras prosigue el juicio contra el expresident y su familia, pese al criterio de los forenses, que creen que él no está en condiciones para defenderse debido a su deterioro cognitivo.

El pasado 21 de noviembre, Pujol abandonó la Clínica Sagrada Familia de Barcelona tras haber estado ingresado cinco días por una neumonía y tres días antes de que se iniciara el juicio contra él y su familia por su fortuna oculta en el extranjero.

Illa ya recibió a Pujol en el Palau de la Generalitat en el verano de 2024, semanas después de su investidura, en el marco de una ronda de reuniones con sus antecesores en la presidencia de Catalunya.