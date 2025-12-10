Para interesarse por su salud
Illa recibió a Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes en pleno juicio contra el expresident y su familia
La exsecretaria del primogénito de Pujol declara que desconocía la existencia de cuentas bancarias en Andorra
El tribunal que juzga a los Pujol admite el testimonio de Villarejo para determinar la incidencia de la ‘Operación Cataluña’ en el caso
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, recibió el pasado viernes en el Palau de Pedralbes al expresidente catalán Jordi Pujol para interesarse por su estado de salud.
El encuentro en el Palau de Pedralbes tuvo lugar poco después de que Illa aterrizara en Barcelona tras su viaje oficial a México y antes de dirigirse al Parlament para someterse a la sesión de control ante el Pleno de la Cámara catalana.
Según ha avanzado La Vanguardia, Illa mantuvo su encuentro con Pujol el ciernes, mientras prosigue el juicio contra el expresident y su familia, pese al criterio de los forenses, que creen que él no está en condiciones para defenderse debido a su deterioro cognitivo.
El pasado 21 de noviembre, Pujol abandonó la Clínica Sagrada Familia de Barcelona tras haber estado ingresado cinco días por una neumonía y tres días antes de que se iniciara el juicio contra él y su familia por su fortuna oculta en el extranjero.
Illa ya recibió a Pujol en el Palau de la Generalitat en el verano de 2024, semanas después de su investidura, en el marco de una ronda de reuniones con sus antecesores en la presidencia de Catalunya.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado
- La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez
- Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa