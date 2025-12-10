El Govern se propone reducir a la mitad la población de jabalís en Catalunya

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern se marca como objetivo reducir a la mitad la población de jabalís en Catalunya, estimada entre 125.000 y 180.000 ejemplares, en función de la época del año. Lo ha explicado en su primera comparecencia en el Parlament sobre la crisis de la peste porcina afriana (PPA), celebrada este miércoles en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ordeig, que ha rendido cuentas junto a la consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado que el Executiu impulsará la creación de una 'Taula del Senglar de Catalunya', integrada por entidades del sector, agentes rurales, administraciones públicas y representantes locales, bajo la dirección de Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió de medi. Este organismo se encargará de pilotar la reducción de la población.

"Sobran jabalís, es necesario reducir esta cifra", ha subrayado el conseller, que ha recordado que fue el president quien encargó desde el inicio un informe para cuantificar el problema y determinar cuántos animales deben sacrificarse. Con los datos actuales, la conselleria sitúa la densidad media en 6,3 jabalís por kilómetro cuadrado, aunque advierte de que hay grandes diferencias territoriales. "En Girona, la Catalunya Central o el Pirineu tenemos una sobrepoblación disparada", ha señalado Ordeig. En el informe encargado, que todavía no está completado, se recoge en qué comarcas y zonas se debe incidir más en este control cinegético.

Los trabajos ya están en marcha, en este caso con una operativa coordinada desde Interior. La consellera responsable, Parlon, ha explicado en su intervención que se están utilizando trampas para la captura de los jabalís, actuaciones del grupo especial de captura con arma de fuego -equipado con silenciador- y la colaboración de asociaciones vinculadas a la caza. Esta actividad se "intensificará" en los próximos días y "con carácter indefinido", en función de la evolución del episodio, ha añadido.

Parlon ha subrayado que el virus sigue confinado dentro de la zona perimetrada: los 13 positivos continúan localizados en el mismo círculo de afectación, algo que el Govern interpreta como una "buena noticia" y una prueba de que el plan de contingencia "está funcionando". Parte de la oposición -Junts, ERC, Comuns- así se lo ha reconocido a la consellera en su réplica, especialmente los posconvergentes "Cumple sus obligaciones, no quiere decir que sea un mérito, pero no sería justo que la atacaramos", ha dicho la diputada Jeannine Abella.

De hecho, Ordeig también ha dado más cifras que lo confirman, al asegurar que las 55 granjas situadas en el radio de vigilancia han dado negativo en las analíticas PCR, doce días después de la detección del foco. Mantener el virus acotado es clave, ha reiterado, para salvaguardar la apertura de los mercados internacionales, la segunda prioridad del Govern tras contener el brote. "Lideraremos, junto al Ministerio, la estrategia de regionalización para que cuanto antes podamos aplicar el criterio de los 20 kilómetros", ha afirmado. El Executiu ya trabaja de la mano del Gobierno para convencer a los países, con el foco puesto en China -que mantiene vetadas las exportaciones de toda la provincia de Barcelona- y Japón, un mercado "muy importante" que sigue cerrado. "Necesitamos que Japón salga bien", ha insistido.

Con el objetivo de facilitar la reapertura de los mercados y la continuidad del comercio internacional, el Govern está ultimando un calendario para enviar a matadero 15.000 cerdos de engorde en las próximas tres semanas dentro de la zona vigilada. "Tendremos un calendario exacto para saber cuántos saldrán cada día", ha precisado Ordeig, que ha garantizado que la carne de estos animales "es segura" y puede comercializarse "sin riesgo" dentro de la cadena de suministro.

Además, el conseller ha avanzado que el Comité Auditor -formado por seis expertos europeos en biocontención-, que investiga el origen del brote, ha celebrado ya su primera reunión y presentará la semana que viene un informe sobre las instalaciones y los protocolos de los centros que trabajan con el virus de la peste. "Dirán si ha habido alguna deficiencia y si hay puntos de mejora", ha indicado Ordeig, que se ha comprometido a compartir las conclusiones con todos los grupos parlamentarios.