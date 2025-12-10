El Congreso suspende a Ábalos de sus funciones como diputado tras la decisión en firme del Supremo

La Mesa del Congreso ha suspendido a José Luis Ábalos de sus derechos y prerrogativas como diputado después de que el Tribunal Supremo haya informado a la Cámara Baja del auto firme de procedimiento abreviado del que fuera ministro de Transporte y ex 'número dos' del PSOE. Así, Ábalos mantendrá su escaño, pero no podrá votar ni recibirá su sueldo de parlamentaria. Una de las principales implicaciones de esta decisión es que el Gobierno perderá un voto, lo que en la práctica da más poder a Junts.

Casi dos semanas después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente enviar a prisión a Ábalos al apreciar "riesgo extremo" de fuga, el TS ha notificado al Congreso que el auto de Procedimiento Abreviado es firme. Esta era una de las condiciones necesarias para que, según el artículo 21 del reglamento de la Cámara Baja, la Mesa pudiera suspender de sus funciones al exdirigente socialista. La otra, ya cumplida hace tiempo, es que se hubiera concedido un suplicatorio.

Así, tras recibir la información de que el TS ha "desestimado íntegramente el recurso de apenalación" impuesto por el exministro, este órgano, con mayoría de PSOE y Sumar, ha tomado la decisión de suspender "en sus derechos y deberes parlamentarios" a Ábalos. Los letrados del Congreso sostienen que esto supone que el exministro no podrá participar en la actividad parlamentaria, "ni percibir retribución alguna" con cargo a los presupuestos de la Cámara Baja. No obstante, si Ábalos saliera de la cárcel a lo largo de la legislatura, podría recuperar todos sus derechos.

Las implicaciones

La decisión de la Mesa, según han informado fuentes parlamentarias, implica también la suspensión del abono de las percepciones económicas que venía recibiendo Ábalos, darle de baja en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara y, por último, detraer la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto.

Además, este mismo miércoles, Ábalos había solicitado al Congreso el voto telemático para las votaciones que se producirán el jueves. El exdirigente socialista lo ha hecho al amparo del artículo 82.2.g, donde se recoge la petición del voto telemático ante "situaciones excepcionales de especial gravedad que impidan el desempeño de la función parlamentaria debidamente justificadas". En su escrito hace alusión a las "circunstancias inusuales" en las que se encuentra. No obstante, al haber sido suspendido, no se le ha concedido.

La aritmética parlamentaria

Las consecuencias del encarcelamiento de Ábalos son considerables para el Gobierno. Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno por el bloque de la investidura, compuesto por 179 diputados, frente al bloque de PP, Vox y UPN que suma 171 escaños. Ahora, el Ejecutivo solo podrá contar con 178 votos, lo que supone que si ERC (7 parlamentarios) o Junts (7) se abstienen en alguna votación se produciría un empate a 171 y, consecuentemente, la iniciativa que se debate decaería.

La abstención de los republicanos catalanes suele ser más extraña, pero los de Carles Puigdemont ya anunciaron hace unas semanas que rompen todas sus relaciones con el Gobierno y vetarán todas las iniciativas de PSOE y Sumar. Desde entonces, el Ejecutivo solo ha podido sacar adelante medidas previamente pactadas con los posconvergentes y, como mucho, contar con la abstención de Junts. A falta de ver si los guiños que Sánchez lleva haciendo una semana a Junts funcionan para reconstruir puentes, a partir de ahora la abstención de los posconvergentes ya no será suficiente.

Además, fuentes parlamentarias aseguran que la suspensión de Ábalos no conllevará la rebaja de la mayoría absoluta de 176 diputados a 175, aunque algunos partidos se han planteado solicitar un informe a los letrados del Congreso. No obstante, en 2019 ya se posicionaron en contra de esta práctica cuando se suspendió a los cuatro líderes del 'procés' que fueron elegidos diputados una vez que estaban encarcelados.

La primera prueba

Este mismo jueves se podrán comprobar los primeros efectos de la suspensión. El Ejecutivo buscará el apoyo a tres reales decretos, uno con ayudas para la isla de La Palma por la erupción del volcán; otro con la subida salarial de los funcionarios y un tercero con guiños en materia económica a Junts. Además, se debatirán dos enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV a un proyecto de ley sobre la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Por último, el Gobierno volverá a intentar conseguir el apoyo a la senda de estabilidad para elaborar los Presupuestos de 2026.