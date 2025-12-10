El Comité de las Regiones aprueba la propuesta de Catalunya para una cooperación al desarrollo descentralizada

Paso definitivo. El Comité de las Regiones ha aprobado este miércoles la propuesta del Govern para dar más voz a los ejecutivos locales y regionales en las inversiones europeas en la cooperación al desarrollo, dentro del programa Global Gateway. La Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del comité ya validó por unanimidad la inicitiva el pasado mes de octubre, y hoy ha sido el turno del plenario, que ha dado también el visto bueno final por unanimidad, aunque se han introducido algunas enmiendas al redactado.

El conseller de Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch, ha defendido el dictamen durante la reunión celebrada en Bruselas. Duch, que se ha expresado íntegramente en catalán, ha advertido de que Europa se encuentra en un "punto de inflexión" y ha defendido responder a ello invirtiendo más en su "papel geopolítico" y con una gobernanza "multinivel". "La modernización de la Unión Europea no será completamente eficaz si no es multinivel", ha apuntado.

El conseller también ha recordado que la cooperación no es solo "movilizar inversiones", sino también promover una "gobernanza democrática" y "apoyar el desarrollo humano". "Aquí es donde los gobiernos locales se hacen indispensables por su proximidad con la ciudadanía", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que es la única manera de pasar de una estrategia "teórica" a una ayuda "real para transformar territorios".

La propuesta del Govern defiende que los gobiernos locales y regionales sean "reconocidos formalmente" y que tengan un papel "operativo", que cuenten con un mecanismo de "representación directa" en el Global Gateway y que puedan contar con una "línea presupuestaria".

El Global Gateway es la estrategia de la UE creada para impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y de transporte, así como para reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. El objetivo inicial de la UE era movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a nivel mundial entre 2021 y 2027. En octubre de 2025, la Comisión anunció que se había alcanzado ese objetivo y estableció uno nuevo: movilizar 400.000 millones de euros en inversiones para 2027.

La iniciativa del Govern forma parte del plan trazado por el president Salvador Illa para reforzar la presencia y la influencia de Catalunya en el Comité de las Regiones. Hacía cinco años que la Generalitat no impulsaba y conseguía aprobar una propuesta en esta institución de la UE.