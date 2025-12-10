Desde prisión
Ábalos pide votar telemáticamente desde la cárcel horas antes de que suspendan sus derechos como diputado
Su petición se dio a conocer casi a la vez que el Supremo rechazaba sus recursos contra el procesamiento del caso
Optó por no participar en las votaciones de este martes en el Congreso
El exministro José Luis Ábalos, todavía diputado por Valencia adscrito al Grupo Míxito, ha solicitado poder votar en el pleno del Congreso para las posibles votaciones que se produzcan en la jornada de hoy o de mañana.
Lo hace asegurando que todavía tiene sus "prerrogativas parlamentarias intactas" y lo hace al amparo del artículo 82.2 del Reglamento que reconoce el supuesto de “situaciones excepcionales de especial gravedad”, no especificándose el motivo de dicha situación excepcional.
A través del perfil en la red social X con la que sigue comunicándose, Ábalos dio a conocer esta solicitud de voto telemático para las votaciones de este miércoles o el jueves, hecho que no pidió para las votaciones que se dieron este martes. Y casi al mismo tiempo de que el Tribunal Supremo informaba el rechazo de los recursos de Ábalos por el "robusto arsenal" de indicios contra él, lo que precipita que sea suspendido como diputado.
Precisamente, "en cuanto llegue el escrito oficial del Supremo", la Mesa del Congreso se reunirá para decidir sobre la suspensión de los derechos de Ábalos, habida cuenta que el acta no se le puede retirar.
En concreto, sobre su petición de voto telemático, aspecto que también tiene que aprobar la Mesa del Congreso, fuentes de la Cámara aseguran que los letrados estudiarán el hecho y "también dirán qué procede hacer".
En el escrito, Ábalos sostiene que "el ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra". Considera que "es un derecho a participar en las decisiones de la Cámara, y la posibilitación de su ejercicio es clave para el papel legislativo en la aprobación de leyes y de control del Gobierno". De manera que, dice, "su impedimento sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía".
