El Supremo condena al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"

El Tribunal Supremo ya ha hecho pública la sentencia por la que condena a dos años de inhabilitación al último fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución incide en que el fiscal general cuenta con "un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación" y que "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

La sentencia, que también condena a García Ortiz con una multa con 7.200 euros y que puede poner en peligro su continuidad en el ministerio público, considera que fue él o alguien de su entono quien filtró el correo en el que González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales a la Cadena Ser.

El tribunal, que alcanzó una mayoría de cinco frente a dos, decidió adelantar el fallo el pasado 20 de noviembre de la sentencia solo una semana después de que acabara el juicio y también le condena a indemnizar con 10.000 euros por daños morales al empresario y a pagar las costas del juicio. Pese a reconocerle el daño sufrido, se trata de una cantidad muy alejada de los 300.000 euros que solicitaba el empresario como acusación particular.

El querellante Alberto González Amador a su llegada la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 4 de noviembre de 2025 / Eduardo Parra - Europa Press

Filtración y nota de prensa

La sentencia, de 181 folios y alcanza los 233 gracias al voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, sustenta la condena tanto en la filtración el 13 de marzo de 2024 del correo del 2 de febrero de 2024, del abogado de González Amador a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, en el que proponía un pacto de conformidad con reconocimiento de dos delitos fiscales, como en la publicación, horas después, en la mañana del 14 de marzo, de una nota informativa de la Fiscalía, que recogía la existencia de ese correo y señalaba que en ella el abogado reconocía la comisión de dos delitos.

Respecto a la filtración del correo electrónico, el tribunal concluye que existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” que lleva necesariamente a afirmar que, como hecho probado, fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien lo entregó para su publicación en la Ser. En cuanto a la autoría de la nota informativa, el propio García Ortiz ha reconocido su intervención, lo que fue refrendado por la directora de Comunicación de la Fiscalía, indica la sentencia.

Para el tribunal, "la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa, que constituyen, a juicio de la Sala, una unidad de acción". Añade que de hecho la nota de prensa "oficializa" la filtración que comenzó con el correo.

Los magistrados declaran que el fiscal general "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados, que podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar, y destaca que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación".

“El deber de confidencialidad del fiscal general del Estado -en términos generales, de cualquier funcionario del ministerio fiscal- no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público”, indica la resolución, que niega uno de los pilares de la defensa, consistente en que los medios tenían el correo en cuestión antes que el fiscal general, porque para los magistrados ello “no neutraliza" ese deber de confidencialidad, firmado entre la fiscalía y la Abogacía y que aparece en protocolos y directivas europeas.

Hechos probados

La sentencia declara que probado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 2022 inició una actuación inspectora del impuesto de sociedades de Maxwell Cremona, de la que era administrador único Alberto González Amador en 2022 y remitió las actuaciones a la fiscalía al apreciar delito en los ejercicios de 2020 y 2021. Ello motivó que su abogado, Carlos Neira, enviara un correo a fiscalía en el que mostraba su "voluntad firme de alcanzar un acuerdo de conformidad".

La fiscalía presentó denuncia en los juzgados de Madrid el 5 de marzo y se repartió el día 12 de marzo, que es cuando informa de ella elDiario.es, junto con datos del expediente tributario. Ese mismo día, el fiscal del caso remitió al abogado de González Amador copia de la denuncia para facilitar el derecho de defensa.

Unos días antes, el día 7 de marzo, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, solicitó a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodriguez, el expediente de González Amador, del que también se mandó copia a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

El día 13 de marzo, 'El Mundo' publicó una noticia a las 21.29 horas en la que informaba erróneamente del que el intento de conformidad partía del fiscal. El tribunal declara que esa noticia y "los mensajes difundidos en redes sociales por el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez", en los que añadía que el pacto se había retirado por orden de "arriba", "sin otro fundamento que una especulación gratuita del citado", motivó que desde la Fiscalía General del Estado se iniciara de forma inmediata una actuación para conocer lo ocurrido, a través de Rodríguez, que reclamó al fiscal del caso, Julián Salto, los correos, mientras veía un partido de fútbol.

Para los magistrados, el correo que proponía un pacto de conformidad al fiscal "fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte de García Ortiz, al periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, lo que permitió que, en el programa Hora 25, se difundiera el avance informativo (23:25horas) que afirmaba: 'El abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio'".