Catalunya empieza a recuperar los comedores escolares en la ESO desmantelados con los recortes de 2012

El acuerdo entre el Govern y los Comuns para la tercera y última ampliación de recursos a los presupuestos prorrogados, que supuso un total de casi 4.000 millones adicionales, incluía destinar 5 millones de euros en 2025 a la recuperación paulatinamente de los comedores escolares en todos los centros de máxima y alta complejidad de secundaria, con el compromiso de que en 2026 esta cantidad ascienda a 15 millones. Se trataba, explicaron en su día, de una apuesta para hacer frente a la pobreza infantil. En tiempo casi de descuento, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Govern saldará esa deuda pendiente y anunciará antes de finalizar el año las primeras actuaciones en 15 institutos de alta y máxima complejidad, centros con una proporción más elevada de alumnado vulnerable que la media de su entorno.

Si no hay comedor escolar no hay beca comedor, con lo que curso tras curso, niños que en sexto de primaria tenían derecho a una comida saludable al día de forma gratuita, lo perdieron con el salto al instituto, algo que lleva pasando desde los recortes del Govern de Artur Mas en 2012. Entonces, la consellera Irene Rigau apostó por prácticamente universalizar la jornada intensiva en los institutos catalanes en un contexto de recortes generalizados (para ahorrar suministros por las tardes), con lo que cientos de centros fueron dejando perder sus cocinas y comedores hasta llegar a la situación actual, en la que (con la excepción de Barcelona, donde sí están asegurados los comedores en secundaria), en gran parte de Catalunya los institutos han perdido ese servicio.

El 35% de niños y adolescentes en Catalunya viven en riesgo de exclusión social, lo que supone 75.000 más que hace ocho años

En realidad, la propuesta que los Comuns y el PSC pactaron para la investidura de Salvador Illa pasaba por lograr la gratuidad de los comedores en todos los centros, por lo que los Comuns entienden esta recuperación de comedores en los institutos que acogen a alumnado más vulnerable como un (discreto) primer paso en este sentido. Si no hay comedor, es imposible que este sea gratuito (y también que la jornada en secundaria sea partida, otro de los debates pendientes; igual que la recuperación de la sexta hora en primaria en la escuela pública, también recogida en el pacto de investidura y actualmente enterrada).

Cuestión de derechos

El Informe sobre el estado de los derechos de la infancia y adolescencia en Catalunya 2025 presentado este noviembre por la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat), recordaba que "la pobreza infantil empeora y es el principal freno en la garantía de los derechos de la infancia". En ese sentido, desde PINCAt reclaman al Govern un despliegue efectivo de la Estrategia Catalana contra la pobreza infantil, con acciones concretas, indicadores, recursos y plazos; el impulso de un equipo de trabajo con capacidad real de ejecución y un aumento sustancial de la inversión en protección social para acercarse a la media europea.

Según los últimos datos, el 35% de los niños y adolescentes en Catalunya viven en riesgo de exclusión social, lo que supone 75.000 más que hace ocho años.

Una clase de 4º de ESO en un instituto de Barcelona. / Marc Asensio Clupes

Antecedentes

En julio del 2023 -durante el Govern de ERC-, la entonces directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa del Departament d'Educació reconocía que tras los recortes del 2012 "los comedores se desmantelaron" y actualmente (hace dos años) "hay pocos centros en los que las cocinas estén preparadas". Aseguraba también que "la inversión para poder recuperar todas las cocinas desaparecidas sería muy elevada y supondría un proyecto épico en tiempo e inversión", y añadía que estaban trabajando junto al Departament de Salut en "fórmulas viables", como el cátering con línea caliente o incluso la posibilidad de habilitar espacios fuera de los institutos.

La necesidad de recuperar los comedores escolares en secundaria es una demanda que las familias hace años que ponen sobre la mesa. Además de por el derecho a beca-comedor, básico, por evitar que miles de niños pasen a comer solos en casa con 12 años, con todos los riesgos que eso conlleva para niños que están entrando en la adolescencia: del abuso de pantallas a los trastornos de conducta alimentaria (TCA).

Los Comuns decidieron al principio de la legislatura convertir esta reclamación en uno de sus caballos de batalla y han afeado durante meses al Govern que no se arremangara para hacer realidad lo que hace ya casi seis meses que pactaron. De hecho, el grupo de Jéssica Albiach está a la espera de una nueva reunión con el Executiu para hacer balance de lo cumplido y de las asignaturas aún pendientes, requisito previo a encarar la negociación de unas cuentas de 2026 que no serán presentadas hasta el primer trimestre del nuevo año.