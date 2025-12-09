Plataforma Logística
'Phi 4 Technology' mantiene su planificación para la instalación de su fábrica de supercondensadores en Badajoz
La empresa sale así al paso de informaciones que apuntan a un supuesto traslado del proyecto
La compañía Phi 4 Technology, S.L. ha reiterado que mantiene su planificación para la instalación de su fábrica de supercondensadores en la Plataforma Logística de Badajoz, donde cuenta con una reserva de terrenos en vigor y un plan de viabilidad.
La empresa sale así al paso de informaciones que apuntan a un supuesto traslado del proyecto y, en este sentido, ha reiterado que no se ha producido "ningún cambio de postura o ubicación respecto al proyecto inicialmente anunciado".
Los trabajos técnicos y administrativos "siguen en curso", afirma en un comunicado de prensa, en línea con las fases previstas para una inversión de estas características, por lo que, "a día de hoy, no existe ningún elemento que modifique los planes de trabajo asociados al proyecto", subraya.
Señala igualmente que comunicará cualquier actualización relevante a través de los canales oficiales, una vez se alcancen "nuevos hitos" dentro del proceso de implantación industrial, como se ha hecho hasta este momento.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado
- La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez
- Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- No pasará' o el vaticinio de que la querella contra Martínez Arrieta por filtración será rechazada