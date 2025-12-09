Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Phi 4 Technology' mantiene su planificación para la instalación de su fábrica de supercondensadores en Badajoz

La empresa sale así al paso de informaciones que apuntan a un supuesto traslado del proyecto

Imagen de la futura fábrica de baterías que se levantará en Badajoz.

Imagen de la futura fábrica de baterías que se levantará en Badajoz. / La Crónica

La compañía Phi 4 Technology, S.L. ha reiterado que mantiene su planificación para la instalación de su fábrica de supercondensadores en la Plataforma Logística de Badajoz, donde cuenta con una reserva de terrenos en vigor y un plan de viabilidad.

La empresa sale así al paso de informaciones que apuntan a un supuesto traslado del proyecto y, en este sentido, ha reiterado que no se ha producido "ningún cambio de postura o ubicación respecto al proyecto inicialmente anunciado".

Los trabajos técnicos y administrativos "siguen en curso", afirma en un comunicado de prensa, en línea con las fases previstas para una inversión de estas características, por lo que, "a día de hoy, no existe ningún elemento que modifique los planes de trabajo asociados al proyecto", subraya.

Señala igualmente que comunicará cualquier actualización relevante a través de los canales oficiales, una vez se alcancen "nuevos hitos" dentro del proceso de implantación industrial, como se ha hecho hasta este momento.

