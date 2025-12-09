Illa comparecerá en el Parlament la próxima semana por la peste porcina

El president de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá la semana que viene en el Parlament para rendir cuentas de su gestión y la del Govern sobre el brote de peste porcina que azota Catalunya desde hace casi dos semanas. Así se ha decidido este martes en una reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara catalana. Lo que aún no está claro es qué día en concreto dará explicaciones. Será entre el lunes y el jueves, días en los que está previsto que se desarrolle el último pleno del Parlament del año.

La comparecencia de Illa se producirá a petición propia. Algunos partidos como Junts intentaron que el president ya tuviera que dar explicaciones ante el pleno la semana pasada, pero no consiguieron una mayoría suficiente para que prosperara. Son muchos los grupos de la oposición que han protestado porque durante los primeros días de la crisis sanitaria el president de la Generalitat se encontrara de viaje institucional a México y no lo cancelara.

El Parlament ha decidido dar mucha relevancia a este debate sobre la peste porcina. Esto se sabe por el formato de comparecencia que tendrá el president. En su primera intervención, tendrá un tiempo ilimitado para exponer lo que considere oportuno. Luego, todos los partidos tendrán un tiempo de réplica de 15 minutos cada uno. Finalmente, el president podrá volver a hablar, abriendo un nuevo turno para la oposición de otros 10 minutos por cabeza.