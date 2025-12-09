Crisis sanitaria
Illa comparecerá en el Parlament la próxima semana por la peste porcina
Los transportistas exigen una disculpa al conseller Ordeig por culparles de provocar la peste porcina con un bocadillo en mal estado
Òscar Ordeig, el conseller con más 'pollos' sobrevenidos en el Govern
DIRECTO | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas
El president de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá la semana que viene en el Parlament para rendir cuentas de su gestión y la del Govern sobre el brote de peste porcina que azota Catalunya desde hace casi dos semanas. Así se ha decidido este martes en una reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara catalana. Lo que aún no está claro es qué día en concreto dará explicaciones. Será entre el lunes y el jueves, días en los que está previsto que se desarrolle el último pleno del Parlament del año.
La comparecencia de Illa se producirá a petición propia. Algunos partidos como Junts intentaron que el president ya tuviera que dar explicaciones ante el pleno la semana pasada, pero no consiguieron una mayoría suficiente para que prosperara. Son muchos los grupos de la oposición que han protestado porque durante los primeros días de la crisis sanitaria el president de la Generalitat se encontrara de viaje institucional a México y no lo cancelara.
El Parlament ha decidido dar mucha relevancia a este debate sobre la peste porcina. Esto se sabe por el formato de comparecencia que tendrá el president. En su primera intervención, tendrá un tiempo ilimitado para exponer lo que considere oportuno. Luego, todos los partidos tendrán un tiempo de réplica de 15 minutos cada uno. Finalmente, el president podrá volver a hablar, abriendo un nuevo turno para la oposición de otros 10 minutos por cabeza.
Suscríbete para seguir leyendo
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado
- La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez
- Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- No pasará' o el vaticinio de que la querella contra Martínez Arrieta por filtración será rechazada