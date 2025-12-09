PSC y ERC proponen a Josep Tomàs Salas para dirigir la Oficina Antifrau de Catalunya

El PSC y ERC han pactado que el candidato a dirigir la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sea el magistrado Josep Tomàs Sala. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este martes socialistas y republicanos llevarán la propuesta a la Mesa del Parlament para que empiece su recorrido parlamentario hasta la votación final.

Para conseguir el cargo definitivamente, Tomás necesitará el apoyo de una mayoría cualificada de 81 escaños en una votación en primera vuelta. Si no lo logra, le valdrá con una mayoría absoluta de 68 votos en una segunda votación. Por lo tanto, al PSC y ERC les valdría solo con el apoyo de los Comuns para que la propuesta salga adelante.

El actual director de Antifraude es el también juez Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato finalizó en septiembre de este año y que actualmente ejerce el cargo de forma interina. Tomàs Sala es un candidato continuista, ya que en los últimos años ya ha sido un estrecho colaborador de Gimeno en esta oficina que lucha contra la corrupción.

El director de la Oficina Antifrau de la Generalitat, Miguel Ángel Gimeno. / EL PERIÓDICO

Si logra la nominación, será el cuarto director de la OAC tras el fiscal David Martínez Madero, el magistrado Daniel de Alfonso y el propio Gimeno. Hasta ahora, Gimeno es el único de ellos que ha conseguido finalizar el mandato de nueve años que fija la ley. Martínez Madero falleció durante el ejercicio del cargo y De Alfonso fue cesado en 2016 después de que se hicieran públicos audios en los que maniobraba con el exministro Jorge Fernández Díaz para perjudicar a dirigentes independentistas.

Críticas de Junts

Quién ha desvelado que el nombramiento de Tomàs Salas estaba al caer ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull. En una entrevista en TV3, ha lamentado que ni el president Salvador Illa ni ERC le hayan hecho llegar la propuesta para sondear un hipotético apoyo. Según el líder posconvergente, esta actitud es un "desprecio a las instituciones catalanas". También ha avanzado que no Tomàs no tendrá el apoyo de su partido.

En los últimos años, la OAC ha experimentado un fuerte crecimiento en las denuncias recibidas. En la década pasada, recibió una media de 170 denuncias anuales. En 2024 llegó a recibir 1.291 en un solo ejercicio. Más allá de las investigaciones, la OAC también asume funciones de prevención de la corrupción, por ejemplo, con la formación de cargos del sector público.