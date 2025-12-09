Muertes en pandemia
Marea de Residencias valora pedir la captura del responsable de los protocolos en residencias porque la jueza no le encuentra tras citarle
Ni Carlos Mur ni el que fuera responsable del Summa pueden ser localizados, mientras el sucesor del primero le atribuye la autoría de pautas discriminatorias
Marea de Residencias, personada en nombre de familias de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia de covid, tiene previsto pedir la busca y captura del que fuera exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, al que considera responsable de las normas de actuación denominadas 'protocolos de la vergüenza', después de que el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid no pudiera localizarle para tomarle declaración este martes.
Así lo señalan a EL PERIÓDICO fuentes de esta acusación, que señalan que otro ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, el exresponsable del SUMMA 112 Pablo Busca, tampoco ha podido ser notificado formalmente para el interrogatorio que había previsto realizarle este martes la jueza Sonia Agudo.
El que sí ha comparecido ante la jueza ha sido el sucesor de Mur, Javier Martínez Peromingo, quien ha descargado en su antecesor la responsabilidad de la inclusión de pautas discriminatorias en las normas de actuación en las residencias de ancianos, según las mismas fuentes.
Se trata de la tercera vez que la justicia se encuentra con un obstáculo para interrogar a Mur, al ser suspendidas otras dos declaraciones previstas los pasados meses de mayo. Sí lo hizo en octubre de 2023, cuando atribuyó a los geriatras de las residencias de ancianos la responsabilidad en la aplicación de los protocolos de derivación a los hospitales que llevaban su firma, según informó este periódico. Unos meses antes, y ante otro Juzgado, Mur apuntó a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, como conocedor y responsable de la remisión a los hospitales madrileños protocolos que habrían impedido la derivación de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid.
