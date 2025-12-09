SANIDAD
Madrid ve anticonstitucional la nueva ley para limitar la colaboración público-privada
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, asegura que "invade competencias autonómicas" y "va contra la normativa europea".
Víctor Rodríguez
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha dicho este martes que la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limitará la colaboración público-privada, anunciada por la ministra Mónica García, es "inconstitucional", "invade competencias autonómicas" y "va contra la normativa europea".
Así lo ha expresado en un desayuno organizado por Europa Press sobre la Ley que la ministra de Sanidad quiere aprobar a principios de 2026 con el objetivo de "blindar" la sanidad pública frente a los fondos de inversión.
En una entrevista con El País tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, la ministra de Sanidad ha señalado que la nueva ley "va a derogar la ley del 97" -sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud- y limitará la colaboración público-privada
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado
- La Asociación de Abogados del Estado avala ante Peinado la legalidad de los contratos que elaboró Begoña Gómez
- Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- No pasará' o el vaticinio de que la querella contra Martínez Arrieta por filtración será rechazada