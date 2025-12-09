Junts pide la reprobación del Govern de Illa en el Parlament por la gestión de la peste porcina africana

El grupo parlamentario de Junts ha registrado este martes una propuesta de resolución de urgencia sobre la peste porcina africana (PPE) para pedir la reprobación del Govern y del conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, por haber actuado "tarde y sin previsión" delante de esta crisis sanitaria, que se votará en la comisión de agricultura, aunque todavía debe fijarse la fecha. Esta semana pasará por este órgano para rendir cuentas el conseller Ordeig y la consellera de Interior, Núria Parlon.

La intención de los poscovergentes era que se pudiera debatir y votar en el pleno de la semana que viene, pero la mayoría de la Junta de Portavoces, con PSC y los socios de investidura -ERC y Comuns-, han impedido que prospere, por lo que esta iniciativa se votará en comisión. El argumento de estos tres partidos, según el portavoz posconvergente, Salvador Vergés, es que la propuesta solo ha sido registrada por un grupo parlamentario. "Son excusas, tapan la gestión y no participarán nunca", ha apuntado en una rueda de prensa en el Parlament.

Además de la reprobación, Junts también recoge en su propuesta que se impulse una comisión de investigación en la Cámara catalana sobre las "causas" de este brote; una "auditoría externa, independiente y completa" al Servei de Prevenció en salut Animal; una línea específica del Instituto de Crédito Oficila (ICO) para el sector; y aplicar los planes de control cinegético para reducir la población de jabalís, implicando también a los cazadores, para los que piden ampliar la temporada de caza.

También piden que el Govern "lidere" una negociación con el Ministerio para firmar "nuevos acuerdos" de regionalización con países terceros para lograr que, por ejemplo, China lo acepte dentro de los 20km y no en toda la provincia de Barcelona. Por ello, consideran que Illa y Ordeig se deben implicar personalmente en que países como Japón o México reabran sus mercados. "Nos sabe especialmente mal lo de México, ya que tuvimos una incomparecencia grave porque Illa estaba en este país", ha apostillado la diputada Jeaninne Abella, que acompañaba a Vergés. El president, en su viaje institucional a México, se reunió con el máximo responsable de Agricultura del país y acordaron mantener una vía de comunicación "directa", pero se mantiene el veto a las importaciones cárnicas de cerdo.

Junts y PP consideran a ERC y Comuns "cómplices"

Tanto Junts como el PP han intentado forzar que, más allá de la comparecencia ya prevista del president Salvador Illa la semana que viene para rendir cuentas de esta gestión, se pudieran debatir iniciativas, pues es el último pleno antes del parón por Navidades. Los populares han pedido un monográfico extraordinario sobre esta cuestión la semana que viene y los posconvergentes debatir esta propuesta de resolución, dos iniciativas que se han apoyado mutuamente, junto a Vox, pero que socialistas, republicanos y comunes han rechazado, impidiendo su aprobación. PP y Junts han coincidido en reprochar a los socios de investidura que maniobren para tapar la gestión del Govern y de ser "cómplices" de lo que consideran una 'mala praxis'.

Los Comuns han respondido poco después a Junts. "Si lo querían llevar a votación, podrían haber hecho una interpelación la semana pasada y tendrían una moción en el próximo pleno", ha espetado su presidenta, Jéssica Albiach, en el atril de la Cámara catalana, en una atención a los medios. Albiach ha añadido, además, que "deberían tratar este tema con menos partidismo" y ha considerado que las dos comparecencias de Ordeig y Parlon esta semana, junto a la de Illa la que viene, son un buen punto de partida para que el Govern se explique. Por eso, han añadido la petición de una más, la del conseller de Empresa, Miquel Sàmper, para que rinda cuentas sobre cómo piensa su conselleria abordar los despidos en el sector. También ha exigido al Govern que las ayudas económicas vayan condicionadas a que no se eche a gente de sus puestos de trabajo.

La iniciativa de Junts, en cualquier caso, se votará igualmente en la comisión de agricultura, aunque será después de las Navidades. El portavoz de la CUP, Xavier Pellicer, ha dicho que su partido valorará la propuesta, pero no hará "politiqueo anticipado", deslizando que Junts trata de usar el tema por "oportunismo político". Por este motivo, Pellicer ha asegurado que esperarán "tener toda la información" y que, de confirmarse que el brote salió de un laboratorio, sí que pedirán responsabilidades. "Si el brote sale de unas instalaciones públicas sí que pediremos que rueden cabezas, hablando de forma clara", ha puntualizado el anticapitalista.