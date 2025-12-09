Última hora y reacciones a la sentencia del fiscal general del Estado, en directo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alto Tribunal ha hecho pública este martes, 19 días después de adelantar el fallo, la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

Lucía Feijoo Viera

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid
El Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El Alto Tribunal ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

