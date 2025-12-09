José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, acusado de presunto acoso sexual por varias mujeres del PSOE

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido señalado por varias mujeres vinculadas al PSOE por presunto acoso sexual. Según ha destapado el programa Código 10 de Cuatro, al menos seis personas aseguran haber sufrido comportamientos inapropiados por parte del dirigente lucense.

Las denunciantes relatan una conducta continuada en el tiempo, con comentarios subidos de tono, acercamientos físicos no consentidos y una actitud insistente, incluso cuando quedaba claro el rechazo. Las víctimas aseguran que Tomé actuaba de forma similar con mujeres de distintos perfiles dentro del partido: desde militantes de base hasta cargos institucionales.

Silencio en la dirección gallega

Pese a la gravedad de los hechos, las afectadas afirman haber informado a tres dirigentes autonómicos del PSOE, sin que ninguno de ellos tomara medidas. Ante la falta de respuesta, acudieron también al canal interno de denuncias del partido, aunque sin obtener resultados hasta el momento.

Desde la dirección socialista en Galicia, el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, ha declarado que no tiene constancia de ninguna denuncia formal. La formación, por ahora, guarda silencio público mientras las acusaciones siguen generando incomodidad interna.

Este caso se suma a otros episodios recientes que han sacudido al PSOE, como el caso Salazar o la investigación al alcalde socialista de Torremolinos, reabriendo el debate sobre la gestión interna del partido ante este tipo de denuncias.