El Govern se compromete a "fortalecer" los servicios públicos ante la huelga de médicos y el ultimátum de los docentes

Huelga de médicos, de taxistas y amenaza de parones de los docentes. El Govern de Salvador Illa gestiona este polvorín de malestar, en buena parte en el sector público, en la recta final del año, y lo hace sin nuevos presupuestos y con la perspectiva de empezar 2026 con una nueva prórroga de los de 2023. Sin embargo, el Executiu se compromete a escuchar las demandas de los distintos sectores en pie de guerra y a "fortalecer" los servicios públicos, aunque no entra en concreciones sobre mejoras salariales.

"Ante estas tensiones, el Govern escucha, negocia y pondrá todos los recursos que sean necesarios para ese fortalecimiento", ha asegurado la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, que ha mencionado específicamente el ámbito sanitario, educativo, la seguridad y la vivienda como carpetas sensibles que forman parte de las prioridades de la Generalitat. De hecho, el president Illa siempre ha reivindicado que su proyecto pivota en la gestión para mejorar, precisamente, los servicios que sostienen el estado del bienestar.

No obstante, las cuentas, claves para garantizar la financiación de servicios, no se han presentado y ni siquiera han empezado a negociarse, pese a que la consellera se ha mostrado convencida de que llegarán a buen puerto. No será hasta que se presente el modelo de financiación singular, previsiblemente en enero o febrero, cuando se pongan encima de la mesa los números y se empiece a dialogar con ERC y los Comuns.

En cuanto a la primera jornada de huelga de médicos que se está llevando a cabo este martes, la portavoz ha considerado que se han incluido reivindicaciones que "ya se han acordado" en la negociación de los convenios y que, en cuanto a la demanda de mejora de las retribuciones, se atenderán las reivindicaciones. "Nos importan las condiciones laborales", ha sentenciado. En todo caso, ha subrayado que la apuesta de Catalunya es por un sistema público de salud "con las máximas garantías", algo que "contrasta" con otros territorios en que se refuerza el sector privado, en una velada referencia a la Comunidad de Madrid.