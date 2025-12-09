Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sentencia FGE

El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado

Después de que el Supremo haya condenado al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría / Gabriel Luengas - Europa Press

May Mariño

Iván Gil

"Respeto". A ello se aferra el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz.

Se trata de una primera reacción desde el Ejecutivo tras conocerse la sentencia en la que se explican los argumentos por el que se condenó al fiscal General del Estado y que ha supuesto la salida de García Ortiz de este cargo.

En el Gobierno esperan a leerla para hacer más valoraciones, a tenor de que la sentencia se ha conocido escasos minutos antes de que comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Noticia en elaboración

