Defensa de los territorios
Catalunya pide el nuevo reglamento europeo de cohesión no reste relevancia a las regiones
Redacción
El conseller de Acció Exterior del Govern catalán, Jaume Duch, ha pedido este martes en Bruselas que el nuevo reglamento europeo de cohesión no merme el papel de las regiones y que se respete su autonomía de gestión en esta materia. "Llevamos muchos meses trabajando para garantizar que estos nuevos reglamentos no resten papel ni influencia a las regiones, no solo en la ejecución, en el desarrollo, en la aplicación, sino también en la idea de cómo organizar estos fondos", ha dicho Duch a los medios tras mantener una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, el italiano Raffaele Fitto.
El encuentro, al que también ha asistido la presidenta balear, Marga Prohens, ha reunido a los tres representantes de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, compuesta por Cataluña, Islas Baleares y la región francesa de Occitania, una agrupación transfronteriza de cooperación política, económica, social y cultural. Duch se ha mostrado "satisfecho" y ha defendido "que haya recursos suficientes para estas políticas de cohesión, que no entremos en una batalla entre cohesión y agricultura en la que todos saldrían perdiendo".
También ha destacado la importancia de que "la forma en que está organizada la política de cohesión de la Unión Europea (UE) no tenga un impacto negativo en cómo se reparten las competencias y responsabilidades entre los gobiernos centrales y las comunidades" autónomas. En la reunión también se han abordado cuestiones sobre política pesquera y la preocupación que tiene Cataluña sobre cuál será la política de cuotas y capturas para la UE en 2026 en el Consejo de Agricultura y Pesca que tendrá lugar el próximo jueves. Al respecto, ha abogado porque se llegue a un acuerdo "que permita al sector pesquero mediterráneo seguir operando de forma viable".
