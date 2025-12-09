21D: Elecciones en Extremadura
Yo a Cáceres, tú a Navalmoral: Pedro Sánchez y Núñez Feijóo ofrecerán los mítines clave del próximo fin de semana
Los líderes del PSOE y del PP coincidirán en la región en pleno ecuador de la campaña hacia las autonómicas del 21D
Lola Luceño Barrantes
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este próximo fin de semana los actos centrales de campaña en Extremadura, donde respaldarán a sus respectivos candidatos en la recta final hacia las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Sánchez vuelve a Cáceres a arropar a Gallardo
Pedro Sánchez participará este domingo 14 de diciembre en un acto de campaña en Cáceres, acompañado por el candidato socialista a la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El evento se celebrará a las 11.00 horas en el Complejo Cultural San Francisco, y contará también con la intervención de la secretaria local del PSOE, Belén Fernández.
Se trata de la tercera visita de Sánchez a la región dentro de la agenda electoral. En la precampaña participó en un acto en Mérida el pasado 19 de noviembre, y el jueves de la semana pasada abrió oficialmente la campaña socialista en Plasencia.
Feijóo intensifica su presencia
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo regresará a Extremadura este viernes, en una jornada con una agenda intensa de actos en varios municipios como Herrera del Duque, Puebla de Alcocer, otros municipios de la zona y ya por la tarde Trujillo. El sábado participará en el mitin central del PP en Navalmoral de la Mata (Cáceres), junto a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, María Guardiola.
El líder del PP ya estuvo en Extremadura en precampaña (Lobón) y asistió al arranque oficial de la campaña el pasado 4 de diciembre, con actos en Don Benito, Villanueva de la Serena y presencia en un partido de la Copa del Rey en Almendralejo. También visitó Mérida, Casar de Cáceres y Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.
