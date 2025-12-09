Víctimas del 17A rechazan que Robles informe a puerta cerrada del CNI y el imán de Ripoll

La Asociación 17-A Queremos Saber la Verdad, que agrupa a víctimas de los atentados de 2017, ha expresado su "enérgica protesta" por que la ministra de Defensa, Margarita Robles, informe a puerta cerrada sobre los contactos del CNI con el imán de Ripoll (Girona) y cerebro de los ataques.

"Las víctimas de los atentados de agosto de 2017 en Catalunya no merecemos este trato ni que la información sea clasificada como secreta", defiende la entidad en un comunicado.

Robles comparece este martes en el Congreso para informar sobre los fondos reservados de su departamento y los contactos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados yihadistas perpetrados en Catalunya en agosto de 2017.

La Asociación considera que la información que Robles pueda aportar en el marco de esa comisión "debe ser pública", toda vez que los atentados yihadistas del 17A "siguen rodeados de interrogantes, dudas y sombras que deben ser esclarecidas y explicadas a la ciudadanía y, especialmente, a las víctimas, procedentes de más de 30 países".

Recuerda la entidad que la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los miembros de la célula que planificó los atentados reconoce el "derecho a la verdad" de las víctimas.

Además, para la Asociación, aclarar todas las dudas sobre lo sucedido "es imprescindible" para "identificar los errores cometidos y evitar que hechos tan graves puedan repetirse en futuras ocasiones".

En la comisión de investigación que el Congreso impulsó sobre los atentados, el CNI aclaró que los servicios secretos contactaron con Es Satty, pero nunca llegaron a reclutarlo como fuente porque no dio datos fiables ni de interés.