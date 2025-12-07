Sánchez cesa de su cargo en Moncloa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha podido adelantar elDiario.es y TVE. El presidente, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual contra él.

Sobre las denuncias contra el exdirigente socialista Francisco Salazar, los últimos acontecimientos apuntan a cierto malestar interno por la gestión del caso, según advertían cargos del partido que urgen a la secretaría de Organización comandada por Rebeca Torró a resolver esta crisis.

Asimismo, las mujeres socialistas también expresaban en los últimos días su malestar tras las denuncias de acoso sexual hacia el exasesor, al tiempo que han pedido "explicaciones convincentes" al partido.