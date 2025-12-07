Feijóo ve a Vox en un "juego muy peligroso"

Alberto Núñez Feijóo tuvo mucho que decir sobre Vox, además de sobre el PSOE y el Gobierno, en su conversación informal con los periodistas durante la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 47 aniversario de la Constitución. El presidente del Partido Popular (PP) afeó a los de Santiago Abascal su ausencia en el tradicional acto con palabras muy severas. “Vox está jugando a un juego muy peligroso”, advirtió, poco después de haber declarado, en esta ocasión sí con cámaras y micrófonos delante, a su llegada al Palacio de las Cortes, que el actual Ejecutivo no defendía la Carta Magna como debiera.

Además, el líder de la oposición, que asistió al acto en el Salón de los Pasos Perdidos junto a la mitad de sus presidentes autonómicos y algunos otros dirigentes, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, manifestó su deseo de celebrar los cincuenta años de la Constitución, que se conmemorarán en el año 2028, en el Gobierno y con un acto, según detalló, a la altura de las circunstancias. Además, reiteró su compromiso de instaurar una asignatura escolar sobre la propia Constitución y la Transición, un periodo de la historia de España que a su juicio no se enseña a los escolares españoles como se debiera.

En sus declaraciones a la entrada en el patio ya había adelantado, aun más veladamente, su reproche a los de Santiago Abascal, al señalar que había acudido al acto de aniversario “para decir sí a la Constitución, a la Transición y a la nación española” y que “nos da igual quién venga o quién falte, nosotros siempre estamos con la Constitución, nacimos después de la aprobación de la Constitución para defenderla”, afirmó sobre la historia de su partido, si bien Alianza Popular (AP) nació para las primeras elecciones de 1977 y luego se refundó en 1989 con sus actuales siglas.

Sus críticas a Vox por su ausencia son similares a las que expresó con motivo de la ausencia de Abascal este año, por primera vez, a la tribuna institucional del desfile del 12 de octubre, prefiriendo asistir junto al público.

Además de por la incomparecencia en el Congreso el 6 de diciembre, la campaña electoral en Extremadura y el posible futuro de esa comunidad autónoma después de los comicios del próximo 21 de diciembre fue otro asunto de crítica a Vox por parte del líder de los populares. Atónito comentó la posibilidad puesta encima de la mesa en el arranque de campaña por Abascal de que la actual presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, pudiera no ser la candidata a una investidura después de las elecciones.

“¿Es una broma?” proclamó en forma de interrogación retórica, subrayando en referencia a sus barones territoriales, condición en la que estuvo él mismo en su tiempo de presidente de la Xunta de Galicia, que “yo no tengo empleados, hay líderes en las comunidades autónomas”, sentenció. Feijóo no dudó en calificar como “excesiva” la alusión de Abascal a que Guardiola tendría que “pasar por el aro”. “Esto no consiste en poner y en quitar a alguien cuando te conviene”, aseveró. El presidente de los populares se preguntó, de nuevo retóricamente, si la extrema derecha piensa “bloquear a quienes han ganado”, vaticinando una victoria del PP que no dudó en subrayar que puede marcar un hito, pues según explicó Extremadura ha sido tradicionalmente una comunidad “aún más socialista que Andalucía” y ahora podría seguir el camino de la segunda comunidad, donde el popular Juan Manuel Moreno alcanzó la mayoría absoluta en el 2022, cuatro años después de haber puesto fin a una hegemonía del PSOE andaluz de cuarenta años.

Aunque previsiblemente el entendimiento con Vox tendrá que darse de nuevo tras las elecciones extremeñas, Feijóo cierra este diciembre un último trimestre del año en el que sus relaciones con Abascal se han deteriorado notablemente, con un incesante cruce de acusaciones desde el pasado septiembre, coincidiendo con el auge en las encuestas del partido a su derecha.