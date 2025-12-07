Consulta popular
¿Por qué Gósol es el único municipio del Berguedà que pertenece a Lleida? La consulta que quiere revertir una decisión de 1833
El municipio decide este domingo si deja de pertenecer a la provincia de Lleida y se incorpora a la de Barcelona
Entre la nostalgia y el pragmatismo: Gósol vota este domingo si quiere dejar Lleida e integrarse en la provincia de Barcelona
Neus Castellet
Gósol, pueblo con poco más de 200 habitantes, es el único municipio del Berguedà que pertenece a la provincia de Lleida. Una singularidad administrativa que se remonta a una división provincial de 1833 y que, según el alcalde, Rafel López, provoca "agravios constantes, falta de oportunidades y dificultades de gestión". Es por ello que este domingo el municipio celebra una consulta para decidir si deja de pertenecer a la provincia de Lleida y se incorpora a la de Barcelona. Este sería el primer cambio de provincia que se produce en Catalunya.
Aunque hay cierta división entre los habitantes, explica el alcalde que la movilidad natural del municipio es hacia Berga y hacia el Bages, y que el vínculo social y económico de Gósol "siempre ha sido con el Berguedà". Además, esta singularidad genera situaciones "surrealistas", como que si hay un plan comarcal para evitar incendios en el Berguedà Gósol podría quedar fuera.
La división provincial del siglo XIX
Fue en 1833 cuando el ministro de Fomento español en aquel entonces, Javier de Burgos, dibujó el mapa de las provincias que se ha mantenido hasta el día de hoy. En Catalunya se fijaron las cuatro provincias (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona) con el objetivo de racionalizar la administración y buscar equilibrio territorial y coherencia geográfica. Siguiendo estos criterios, Gósol quedó situado en Lleida.
Ya durante la Segunda República, el geógrafo Pau Vila diseñó el mapa de las comarcas catalanas, que situó Gósol en el Berguedà. Aunque es una incógnita saber por qué en 1833 se decidió que Gósol formaría parte de la provincia de Lleida, algunos relatos populares le atribuyen a los ríos dicha división. Por aquel entonces, si llovía en tu pueblo y el agua bajaba a un río que desembocaba en Barcelona eras de Barcelona; si el agua bajaba a un río que desembocaba al oeste, eras de Lleida.
Los dos ríos que pasan por Gósol, tanto el Torrentsena como el Aigua de Valls, desembocan en el Segre.
Un antecedente en la Comunitat Valenciana
Sea como fuere, este sería el primer cambio de provincia de un municipio catalán. Sí que hay un antecedente en la Comunitat Valenciana, donde el municipio de Gátova pasó de Castellón a València por ley Orgánica en 1995.
En Catalunya, eso sí, se han producido algunos cambios de comarca como el de Aiguafreda, que este año ha pasado del Vallès Oriental a formar parte de Osona o Sant Feliu Sasserra, que regresó al Bages en 2023 tras haber pasado al Lluçanès.
Aval del Congreso de los Diputados
En caso de que el sí sea la opción mayoritaria en la consulta de este domingo, el proceso del cambio de provincia de Gósol puede durar alrededor de un año y medio, pues requiere un informe favorable de la Generalitat y el aval del Congreso de los Diputados para cambiar la división provincial de 1833.
